Stary Park Stencla w Siedlcach będzie zrewitalizowany później niż było planowane. Wykonawca stara się o wydłużenie terminu realizacji inwestycji

Opóźnienie pierwszej z sześciu zaplanowanych inwestycji

Zabytkowy Park Stencla, zlokalizowany pomiędzy ulicami Bema i Prusa w Siedlcach, miał być odnowiony w ramach projektu rewitalizacji bądź budowy sześciu tzw. parków kieszonkowych w mieście. Ta inwestycja jako jedyna została zaplanowana na rok 2026. Umowa z wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana w marcu, czyli dziewięć miesięcy temu, więc teoretycznie realizacja powinna była potrwać do początku grudnia.

– Wykonawca nie wszedł na teren budowy. Z racji tego, że jest to obiekt podlegający pod ścisłą ochronę konserwatora zabytków, przedłużyły się prace związane z uzgodnieniami i z projektowaniem parku. W związku z tym wykonawca zwrócił się do nas z prośbą o wydłużenie terminu, bo ze względu na to, że ta procedura wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę przedłużyła się, nie jest on w stanie zrealizować tego projektu teraz, w okresie jesiennym. Naturalne jest to, że prac związanych z nasadzeniami nie wykonuje się zimą. Wobec tego na pewno projekt będzie przesunięty na wykończenie w okresie wiosennym. – informuje Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

Zdaniem władz miasta, same roboty remontowo-budowlane i te związane z wykonaniem nowych nasadzeń nie powinny jednak trwać bardzo długo:

– Jak przy większości zadań wykonywanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, najdłużej trwa projektowanie, a sama realizacja jest najkrótsza, więc tutaj mamy teraz taką sytuację, że dużo będzie zależało też od warunków pogodowych. – dodaje Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce.

Obecnie Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miasta proceduje pismo od wykonawcy i prawdopodobnie zostanie podpisany aneks na wydłużenie projektu, jeżeli wyrazi na to zgodę jednostka, która przekazywała miastu dofinansowanie unijne na ten cel.

– Zawsze w takich warunkach występujemy do jednostki z prośbą o wydłużeniu terminu, jeżeli ten termin nie wynika z umowy, którą my mamy podpisaną z jednostką wdrażającą. I po takiej zgodzie dopiero możemy podpisać aneks. Więc jest to proces, który się w tej chwili odbywa. – wyjaśnia prezydent Tomasz Hapunowicz.

Kolejne „parki kieszonkowe” też czeka rewitalizacja lub budowa

Na rewitalizację bądź budowę wszystkich sześciu parków kieszonkowych w mieście siedlecki samorząd pozyskał dotację unijną w wysokości ok. 7,8 mln zł, a całkowity koszt realizacji projektu pod nazwą „Rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach” ma wynieść ok. 9 mln zł. Został on dofinansowany z Programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Realizacja ma potrwać do końca roku 2027. Samo odnowienie Parku Stencla ma kosztować ok. 3 mln zł. Oprócz niego, mają zostać wykonane:

Plac Tysiąclecia,

Skwer Wileński,

Skwer Jana Pawła II,

skwer przy ulicy Kleeberga – odcinek wzdłuż garaży,

skwer przy ulicy Wyszyńskiego.

W ramach inwestycji mają powstać m.in. ogrody deszczowe, wykonana ma być retencja, ścieżki edukacyjne, nowe nasadzenia, zamontowane zostaną też tablice informacyjne, nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED, monitoring i postawiona będzie mała architektura, m.in. nowe ławeczki.

– Jest to kolejny etap. Te zadania są podzielone na różne przetargi, są różni wykonawcy. W tych innych są jeszcze terminy na wykonanie dokumentacji projektowych. One są w większości mniej problematyczne niż stary park, bo nie wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków, a jedynie sporządzania dokumentacji projektowej i uzgodnienia z zamawiającym, czyli z miastem Siedlce. I ta procedura będzie toczyła się szybciej, więc nie widzimy tutaj zagrożenia w realizacji w terminie. – mówi Prezydent Siedlec.

Warto dodać, że w ramach innego projektu w 2025 roku zakończyła się budowa dziewięciu małych parków kieszonkowych w Siedlcach (obok sali widowiskowej „Podlasie”, przy ul. Sienkiewicza, przy ul. Romualda Traugutta z placem zabaw, przy pasie drogowym na ul. PTTK, przy ul. Brzeskiej, przy ul. Żytniej, przy ul. Prądzyńskiego, przy ul. Jagiełły, przy ul. Przerwy-Tetmajera – łąka kwietna, przy ul. Młynarskiej). Łączny koszt tamtych dziewięciu inwestycji to blisko 2,5 mln zł. Zostały one dofinansowane z programu transgranicznego Interreg Next Polska-Ukraina. Był to projekt pt. „Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Privilne”. Jak wyglądają niektóre parki kieszonkowe, które powstały w jego ramach, można zobaczyć w zamieszczonej poniżej galerii zdjęć.