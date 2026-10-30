Dwaj młodzi Ukraińcy zostali aresztowani w związku z oszustwami w naszym regionie

Kilka miesięcy temu łukowscy policjanci zostali powiadomieni o oszustwie, którego ofiarą padła 26-latka z gminy Łuków. Z jej relacji wynikało, że skontaktowały się z nią osoby podające się za pracowników i konsultantów banku. Zmanipulowana przez oszustów pokrzywdzona kobieta wpłaciła na podane przez nich konto ponad 35 tysięcy złotych. Później, uświadomiona przez „prawdziwego” bankowca o oszustwie powiadomiła łukowskich policjantów.

- Wyjaśnieniem sprawy zajęli się policjanci z łukowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. Ich zaangażowanie, determinacja i profesjonalizm bardzo szybko pozwoliły na ustalenie jednego ze sprawców. Ustalony przez nich 20-latek z Ukrainy od niedawna przebywał w Polsce i bardzo często zmieniał wynajmowane mieszkania. Łukowscy policjanci nie odpuszczali. Policjanci przypuszczali, że 20-latek może z innymi osobami uczestniczyć też w podobnych oszustwach. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. Okazało się, że młodzieniec, razem ze swoim kolegą z Ukrainy był również zaangażowany w oszustwo, w wyniku którego pokrzywdzona 66-latka z powiatu łukowskiego straciła ponad 20 tysięcy złotych informuje asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

W tym tygodniu policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną ustalili, że wytypowani przez nich oszuści są w Warszawie. Jeden z nich został zatrzymany w pobliżu bankomatu. 20-latek miał przy sobie kilka smartfonów i kilka kart do bankomatu.

Drugi z nich, gdy zorientował się, że może być zatrzymany chciał uciec przed policjantami. Jednak po kilkudziesięciu metrach biegu osiedlowymi uliczkami został zatrzymany przez łukowskich funkcjonariuszy.

Obaj zatrzymani młodzieńcy twierdzili, że nie mają nic wspólnego z oszustwami, mówili że są niewinni. Policjanci nie uwierzyli w ich zapewnienia i przywieźli dwóch 20-latków z Ukrainy do łukowskiej komendy.

Tam młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty, a 29 października łukowski sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec nich areszt tymczasowy. Dwaj 20-latkowie z Ukrainy co najmniej trzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci z łukowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną nie wykluczają kolejnych zatrzymań.