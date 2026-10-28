Sukces uczennicy siedleckiej „Budowlanki”. Oliwia Rafałek w finale VIII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Projektantów i Krawców!

Jak informuje kadra Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Siedlcach, konkursowy projekt uczennicy klasy 4Te Oliwii Rafałek obejmuje trzy kobiece sylwetki, inspirowane mitologiczną ikoną piękna. Delikatność i subtelność spotykają się w nich z odwagą, siłą i wewnętrzną mocą.

Przesłanie kolekcji pt. „Wrażliwość – kobieca siła” jest wyjątkowe: każde trudne doświadczenie może stać się źródłem naszej mądrości i niepowtarzalnej wartości. Prawdziwa siła nie wynika z dominacji, lecz z odwagi, by pozostać wrażliwym, mimo zranień. To właśnie w tej delikatności kryje się niezwykłe piękno i wewnętrzne światło.

Teraz Oliwię czekają intensywne przygotowania do finałowego pokazu konkursowego. Najważniejszym etapem jest odszycie jednego z trzech zaprojektowanych modeli, który już wkrótce zaprezentuje się na wybiegu w Lesznie. Jak wyglądają projekty uczennicy „Budowlanki”, można zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

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W zaprojektowanej przez Oliwię kreacji pojawią się szlachetne, różnorodne faktury i materiały: kreszowana tafta w odcieniu ecru, perłowa, dwutonowa organza, jedwabna satyna oraz brokatowa dzianina. Całość dopełnią starannie dobrane detale – perły, złote tasiemki, fiszbiny i kula. Każdy szew, każda faktura i każdy detal są dopracowywane z niezwykłą precyzją, aby jak najpełniej oddać ideę projektu i opowiedzieć historię zapisaną w tkaninie.

Oliwii gratulujemy dotarcia do finału i życzymy dużo szczęścia w dalszej rywalizacji. Trzymamy kciuki!