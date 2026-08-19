Ogromny sukces „Chodowiaków” w Kosowie! Siedlecki zespół zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-19 7:34

Siedlczanie mogą być dumni! Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie Folk Fest Anamorava w Viti w Kosowie za całokształt prezentacji artystycznej! Wyróżniono go także nagrodą za najlepszą choreografię.

Ogromny sukces „Chodowiaków” w Kosowie! Siedlecki zespół zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie
Autor: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz/ Facebook

Z ogromną radością możemy pochwalić się wyjątkowym osiągnięciem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”, który podczas V edycji międzynarodowego Folk Fest Anamorava w Viti w Kosowie zdobył I miejsce! To niezwykłe wyróżnienie jest pięknym potwierdzeniem talentu, pracy i zaangażowania całego zespołu oraz wspaniałą okazją do pokazania polskiego folkloru na międzynarodowej scenie. Dodatkowo „Chodowiacy” otrzymali nagrodę za najlepszą choreografię. – informuje Bożena Wojciuk, kierownik i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz.

Serdecznie gratulujemy członkom zespołu tak wielkich osiągnięć w międzynarodowym konkursie i życzymy wielu kolejnych sukcesów!

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