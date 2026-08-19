Ogromny sukces „Chodowiaków” w Kosowie! Siedlecki zespół zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie

– Z ogromną radością możemy pochwalić się wyjątkowym osiągnięciem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”, który podczas V edycji międzynarodowego Folk Fest Anamorava w Viti w Kosowie zdobył I miejsce! To niezwykłe wyróżnienie jest pięknym potwierdzeniem talentu, pracy i zaangażowania całego zespołu oraz wspaniałą okazją do pokazania polskiego folkloru na międzynarodowej scenie. Dodatkowo „Chodowiacy” otrzymali nagrodę za najlepszą choreografię. – informuje Bożena Wojciuk, kierownik i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz.