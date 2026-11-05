Pijany i bez uprawnień do kierowania pojazdem uciekał przed węgrowską drogówką z trzema pasażerami w aucie

– Do zdarzenia doszło wczoraj, 4 listopada, na terenie gminy Łochów. Funkcjonariusze zmierzyli prędkość pojazdu marki Toyota, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 30km/h. Mundurowi wydali wyraźne polecenie zatrzymania się. Kierujący Toyotą zignorował jednak sygnały policjantów i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli za nim. Uciekający kierowca stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po kilku kilometrach ucieczki, mężczyzna zatrzymał pojazd. – informuje st. asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.
Podczas kontroli szybko wyszły na jaw powody ucieczki 25-letniego kierowcy. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy. W jego organizmie znajdował się blisko 1 promil alkoholu. Ponadto, po weryfikacji w policyjnych systemach, okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
– Podczas rozmowy z policjantami, 25-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego nie krył powodów swojego zachowania. Oświadczył wprost, że nie zatrzymał się do kontroli, ponieważ „jest pijany i nie posiada prawa jazdy”. – mówi st. asp. Monika Księżopolska.
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grożą mu poważne konsekwencje. Usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Za jazdę bez uprawnień, przekroczenie prędkości o 30km/h oraz jazdę samochodem niesprawnym techniczne 25-latek również zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.