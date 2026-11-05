Pijany i bez uprawnień do kierowania pojazdem uciekał przed węgrowską drogówką z trzema pasażerami w aucie

W środę, 4 listopada, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie udaremnili dalszą jazdę skrajnie nieodpowiedzialnemu kierowcy. 25-letni mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe do kontroli, a po krótkim pościgu został zatrzymany. Jak się okazało, miał on blisko promil alkoholu w organizmie, wiózł troje pasażerów i nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.