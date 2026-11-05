Wysokość świadczenia to 6 938,92 zł miesięcznie, a kwota ta jest co roku waloryzowana w marcu, tak jak emerytury i renty. W województwie mazowieckim ZUS wypłaca świadczenie honorowe 759 osobom (140 mężczyzn i 619 kobiet), z czego oddział w Siedlcach wypłaca 32 świadczenia (3 mężczyzn i 29 kobiet). Liczba stulatków w województwie zdecydowanie wzrosła. W 2022 roku na Mazowszu to świadczenie pobierały 443 osoby, z czego oddział w Siedlcach wypłacał 30 takich świadczeń.

Najstarsza osoba w naszym województwie ukończyła 107 lat i 10 miesięcy. i jest to mieszkanka Warszawy, a najstarszą osobą, której ZUS w Siedlcach wypłaca świadczenie jest kobieta, która skończyła 105 lat i 4 miesiące.

– Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać świadczenie honorowe. Raz przyznane – ZUS wypłaca co miesiąc, dodatkowo oprócz podstawowego świadczenia. Co ważne, świadczenie to mogą otrzymać, nie tylko klienci ZUS, ale również stulatkowie, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo, np. do emerytury lub renty. Takim osobom świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać wniosku. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia honorowego stulatek otrzyma od instytucji, która wypłaca podstawowe świadczenie. Jeśli stulatek ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.

Świadczenie honorowe może być przyznane również na wniosek. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. W takiej sytuacji ZUS przyzna osobie stuletniej świadczenie honorowe od miesiąca, w którym ta osoba, lub jej przedstawiciel, złoży wniosek. Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH) jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl i w każdej placówce ZUS.

Wszystkim stulatkom życzymy kolejnych lat w zdrowiu i dobrej formie!

Źródło: inf. pras. ZUS