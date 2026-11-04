Teren dawnej żwirowni w Mrozach i Sokolniku zostanie przekształcony w strefę rekreacyjno-edukacyjną, a stara szkoła w Guzewie – w mieszkania komunalne

– Łączna wartość projektu „Rewitalizacja terenów publicznych w Gminie Mrozy – Etap I” to około 5,5 mln zł, a środki są przeznaczone na dwa zadania. Jedno z nich jest połączone z projektem wcześniejszym, dotyczącym bioróżnorodności na terenie miejscowości Mrozy i Sokolnik. To jest rewitalizacja wyrobnic pożwirowych na obszarze około 10 hektarów, który będzie przeznaczony na cele rekreacyjne, turystyczne. Drugi projekt jest związany z rewitalizacją byłej szkoły w Guzewie, która jest już w tej chwili przeznaczona na mieszkania komunalne. Obiekt wymaga gruntownej przebudowy, zmiany przede wszystkim systemu ogrzewania, termomodernizacji i wykonania elewacji. – informuje Dariusz Jaszczuk, burmistrz Miasta i Gminy Mrozy.

Dzięki realizacji obu projektów mieszkańcy regionu zyskają nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie. Teren dawnego wyrobiska pożwirowego w Mrozach i Sokolniku ma się zamienić w nowoczesną strefę rekreacyjno-edukacyjną. Wybudowane zostaną tam bezpieczne i dobrze oświetlone ścieżki piesze i rowerowe. Z myślą o rodzicach z dziećmi i turystach powstaną zaś m.in.: plac zabaw, altany, miejsca piknikowe, a także tarasy widokowe i ścieżki sensoryczne. Obecnie na tym obszarze znajduje się pięć naturalnych stawów, które powstały w wyniku eksploatacji żwiru. Zakończyła się ona w latach 60. XX wieku, a od tamtej pory cały teren pokrył się zróżnicowaną roślinnością. W przyszłości, jeżeli badania wody na to pozwolą, może tam powstać także plaża i kąpielisko.

– Teraz chcemy ten teren w zakresie całego drzewostanu, a także te zbiorniki wodne uporządkować, zrobić tam miejsce do wędkowania, bo stawy są zarybione. Chcemy poprawić całą infrastrukturę, ale przede wszystkim stworzyć miejsce do wypoczynku weekendowego, bo będą tam także np. boiska sportowe, pumptrack, różne place do gier i zabaw dla dzieci, więc myślę, że powstanie 10 ha bardzo ciekawej przestrzeni. Jak wspomniałem, ten projekt rewitalizacji jest połączony z wcześniejszym projektem, na który w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza pozyskaliśmy 5 milionów 800 tys. zł na bioróżnorodność tego miejsca. Pierwszym etapem będzie więc wykonanie tego pierwszego projektu, retencjonowanie wody i sprawy związane właśnie z bioróżnorodnością oraz walorami przyrodniczymi. Natomiast na to nałożymy teraz ten projekt za 5,5 miliona, który przede wszystkim udostępni mieszkańcom tę przestrzeń, czyniąc ją atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu. – wyjaśnia Dariusz Jaszczuk.

Tymczasem gruntowny remont budynku komunalnego w Guzewie, który również zostanie wykonany w ramach drugiego projektu, ma zamienić stary obiekt w nowoczesny, z którego owocnie będą mogli korzystać mieszkańcy. Przejdzie on termomodernizację, polegającą na ociepleniu ścian, montażu instalacji fotowoltaicznej i nowego systemu ogrzewania. Zostaną tam wymienione okna, drzwi i instalacje wewnętrzne. Będzie również odnowiona elewacja i klatki schodowe, co poprawi nie tylko estetykę budynku, ale przede wszystkim komfort mieszkań.