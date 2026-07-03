Siedlce będą mieć nowy wiadukt, a w Mrozach powstaną tereny zielone. Dwie inwestycje ze wsparciem unijnym

Region siedlecki i gmina Mrozy otrzymały wysokie wsparcie unijne! Do Siedlec trafi blisko 25 mln zł na budowę nowego wiaduktu warszawskiego, a gmina Mrozy pozyskała prawie 3 mln zł na utworzenie nowych parków i ochronę bioróżnorodności.

– To ogromny zastrzyk finansowy i realny impuls dla samorządów lokalnych do realizacji ważnych i potrzebnych inwestycji, na które w budżetach często brakuje pieniędzy. Dzięki funduszom unijnym powstanie nowoczesny wiadukt w Siedlcach, a mieszkańcy gminy Mrozy będą mogli korzystać z nowych terenów zielonych – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Prawie 25 mln zł na wiadukt w Siedlcach

Dzięki unijnemu wsparciu, przy ul. Warszawskiej w Siedlcach powstanie nowy wiadukt, który zastąpi wyeksploatowany obiekt z 1954 roku. Wiadukt o wieloprzęsłowej konstrukcji będzie mieć długość ok. 64 metrów. Powstaną też wydzielone ciągi piesze i rowerowe, oświetlenie LED, systemy odwodnienia, a sieci energetyczne, telekomunikacyjne i wodno‑kanalizacyjne będą zmodernizowane. Zostaną zamontowane bariery ochronne i nowe oznakowanie, będą wybudowane mury oporowe i ekrany akustyczne.

Autor: Monika Półbratek

– Ten duży i bardzo kosztowny projekt to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort kierowców i pieszych. Dzięki temu, usprawni się ruch w rejonie linii kolejowych nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol i nr 55 Sokołów Podlaski – Siedlce. Nowy wiadukt będzie też ważnym elementem integracji transportu drogowego i kolejowego, a dzięki inwestycji Siedlce będą lepiej skomunikowane z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN‑T). – wymienia korzyści inwestycji Krzysztof Chaberski, radny województwa mazowieckiego.

Koszt inwestycji to prawie 35 mln zł, z czego blisko 25 mln zł to wsparcie z UE.

Tytuł projektu: Rozbiórka i budowa wiaduktu na ulicy Warszawskiej w Siedlcach.

Beneficjent: Miasto Siedlce.

Całkowita wartość projektu: 34 868 494,81 zł.

Dofinansowanie z UE: 24 997 223,91 zł.

Działanie: 4.1. Transport regionalny i lokalny.

Gmina Mrozy stawia na bioróżnorodność

Dzięki wsparciu z UE w wysokości ponad 2,9 mln zł na terenie gminy będą utworzone nowe tereny zielone, a te istniejące zostaną zagospodarowane. Powstaną ekoparki pełniące funkcję naturalnych banków genowych dla cennych gatunków roślin i zwierząt. Pojawią się łąki kwietne i nasadzenia drzew i krzewów charakterystycznych dla Mazowsza. Powstaną także alejki piesze, ławki, kosze na śmieci, bujaki, huśtawki, stoły, plenerowe grille czy siłownie. Dzięki temu na terenie gminy będą rozwijać się rzadkie, zagrożone i chronione gatunki roślin i zwierząt. Odbędzie się też kampania edukacyjna i informacyjno‑promocyjna skierowana do mieszkańców.

Autor: Monika Półbratek

Prace mają potrwać do końca 2027 r. Koszt inwestycji to prawie 6 mln zł, z czego blisko 3 mln zł to wsparcie z UE, a ponad 2 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Tytuł projektu: Zwiększenie różnorodności biologicznej w Gminie Mrozy poprzez ochronę i zwiększenie istniejących zasobów przyrodniczych.

Beneficjent: Gmina Mrozy.

Całkowita wartość projektu: 5 884 959,60 zł.

Dofinansowanie: 5 002 215,66 zł.

Dofinansowanie z UE: 2 942 479,80 zł.

Budżet państwa: 2 059 735,86 zł.

Działanie: 2.7. Bioróżnorodność.

Źródło: inf. pras. UMWM