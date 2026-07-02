Startuje X Letni Festiwal pod Muralem CKiS w Siedlcach. Sprawdź program imprez!

Przed nami niezapomniane, wakacyjne wieczory pełne dobrej muzyki, wyjątkowej atmosfery i spotkań pod letnim niebem. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny! Będą się odbywać w każdy piątek lipca o godz. 21:00 na Placu CKiS pod Muralem.

Repertuar czyli program Letniego Festiwalu pod Muralem CKiS w Siedlcach:

3 lipca godz. 21:00 – „Muzyka łączy pokolenia” vol. V – w wykonaniu Teatr ES

Program, w którym będzie można usłyszeć najznamienitsze przeboje polskiej sceny rozrywkowej ostatnich kilku dekad. W koncercie swoje solowe talenty zaprezentują aktorzy Teatru ES, którym na scenie akompaniować będzie Orkiestra Teatru ES. Koncert to swoista podróż po muzycznych inspiracjach solistów, którzy sami dobierali repertuar chcąc pokazać co im w duszy gra, nie rzadko zaskakując słuchacza. Wszystko w całość zebrał i poukładał Robert Protasewicz, który także czuwa nad muzycznymi aranżacjami.

10 lipca godz. 21:00 – The Bartenders

The Bartenders to warszawski zespół działający od 2006 roku, należący do nielicznego grona polskich formacji łączących ska, jazz i reggae. Inspirując się jamajską muzyką lat 60. i 70., muzycy tworzą autorskie brzmienie, wzbogacone o polską melodykę i muzyczne tradycje. Na swoim koncie mają kilka dobrze przyjętych albumów, w tym Szumna Sessions, Poles are Movin’ oraz Skankin’ to the Jazz. Występowali u boku światowych gwiazd sceny ska i reggae, takich jak The Skatalites, The Toasters czy New York Ska-Jazz Ensemble, a także na prestiżowych festiwalach w Polsce i za granicą, m.in. Rototom Sunsplash w Hiszpanii oraz This Is Ska! w Niemczech. Koncerty The Bartenders to energetyczna mieszanka jamajskich rytmów, jazzowej swobody i tanecznej energii. To propozycja zarówno dla miłośników dobrej zabawy, jak i słuchaczy ceniących muzyczną finezję oraz oryginalne aranżacje.

Autor: CKiS w Siedlcach/ Materiały prasowe

17 lipca godz. 21:00 – Mitra

Folk-rockowy zespół Mitra z Gdyni Mitra to gdyński, siedmioosobowy zespół, który nie zamyka się w kanonach jednego gatunku muzycznego. Utwory z naleciałościami bałkańskich rytmów, folkowych akcentów, a nawet z pogranicza swingującego rocka, właśnie to znajdziecie w naszym repertuarze! Całość idealnie okraszona ekspresyjnie zadziorną sekcją dętą, doprawiona aksamitnym brzmieniem akordeonu tworzy niepowtarzalny klimat każdego koncertu. Nasze energiczne rytmy poruszą każde ciało a niebanalne, pełne głębi teksty rozweselą lub zostawią w zadumie każdy otwarty umysł. Na przestrzeni ostatnich lat wystąpiliśmy na jednej scenie przed takimi zespołami jak m.in.: Golec uOrkiestra, Zakopower, Czerwone Gitary, Dżem, Oddział Zamknięty, Enej, Łzy, Akurat, Happysad, Kombi, Piersi, Sarsa, Urszula, Lao Che, Kamil Bednarek i wiele innych. W 2017 roku wydaliśmy debiutancki album „Klucz”, który zebrał pochlebne recenzje wśród krytyków muzycznych i spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników koncertów. Płyta „Klucz” to 11 autorskich, melodyjnych utworów oraz cover zespołu Rezerwat pt. „Zaopiekuj się mną”. W 2019 roku zadebiutowaliśmy na antenie radiowej trójki, a w 2022 roku nasze utwory zostały włączone do radiowej playlisty. Zagraliśmy również koncert na żywo w legendarnym studiu im. Agnieszki Osieckiej. W 2022 roku pojawiła się nasz druga płyta pt. „Oj tam”. Nie ważne gdzie się spotkamy, nie ważne na jakiej scenie. Każdy koncert to potężna dawka ekspresyjnego brzmienia, przednia zabawa i lekkość, a przede wszystkim autentyczność! Przygotujcie się na dobrą energię, świetne melodie i wrażenia które pozostaną z Wami na długo! Mitra oznacza przyjaźń, a my chcemy zaprzyjaźnić się z Wami… PoMitrujecie z nami?

24 lipca godz. 21:00 – Jeżyn

Zespół Jeżyn to grupa muzyczna z Siedlec działająca od 2024 roku. Połączyła ich wspólna potrzeba grania muzyki reggae i szerzenia jej dalej. Ich muzyka to połączenie luzu, radości i autentycznych emocji które od pierwszych dźwięków porwą Państwa do zabawy. To muzyczna podróż prosto na słoneczną Jamajkę.

Zespół występuje w składzie: Rafał Bloch - voc, git. Wojciech Wiśniewski - voc, perkusja. Sebastian Sak - bas. Michał Borowski - gitara akustyczna. Łukasz Maciborski - piano, saksofon. Marcin Repczuk - cajon. Justyna Olszewska - chórki. Natalia Kubrak - chórki.

31 lipca godz. 21:00 – Ukryty Wymiar

Ukryty Wymiar to zespół grający dojrzały, przestrzenny art-rock z widocznymi wpływami rocka progresywnego i post-rocka. Muzyka zespołu balansuje między alternatywą a kompozycyjną ambicją, tworząc brzmienie oparte na wielowarstwowych aranżacjach i zręcznym operowaniu nastrojem. Staramy się wprowadzać do naszej muzyki napięcie poprzez warstwy i ewolucję motywów. Świadomie unikamy łatwych i przewidywalnych rozwiązań harmonicznych. Nasze kompozycje bywają na pierwszy rzut oka "chropowate", rozwijają się nieśpiesznie, budują napięcie, prowadząc od ciszy do potężnej kulminacji. Bo tak właśnie wygląda prawdziwa konfrontacja z samym sobą. Wymaga czasu, skupienia i odwagi, by zanurzyć się w gęstej atmosferze. Fundamentalnym elementem tożsamości zespołu jest wyrazisty kontrast. W jego centrum znajduje się, czysty melodyjny i jasny wokal Kasi. Nie daje się on zdominować instrumentom, lecz prowadzi słuchacza przez złożone struktury dźwiękowe, stanowiąc kluczową przeciwwagę dla gęstej, chwilami potężnej warstwy instrumentalnej. Teksty nie są jedynie dodatkiem do muzyki, lecz stanowią klucz do zrozumienia twórczości zespołu. Pogłębiają introspektywny wymiar kompozycji, nadając im ostateczny, konceptualny kształt. To, co wynosi tę muzykę ponad prosty rock, to jej strukturalna i harmoniczna głębia. Zespół świadomie unika łatwych i przewidywalnych rozwiązań harmonicznych. Kompozycje często wykraczają poza klasyczne schematy. Mają rozbudowaną, progresywną formę, która rozwija się powoli, budując napięcie. Wszystkie te elementy składają się na brzmienie dojrzałe i wciągające. Muzyka Ukrytego Wymiaru wymaga od słuchacza uwagi, ale w zamian oferuje głębokie, wielowymiarowe doświadczenie.

Koncerty realizowane w ramach projektu muraLOVE koncertowo. Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Siedlce Miasto Przyjazne.

W razie deszczowej pogody koncerty przeniesione zostaną do Centrum Kultury i Sztuki.