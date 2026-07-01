Film „Zaproszenie” w ramach cyklu „Kino Kobiet” w Heliosie już 8 lipca

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym dobierane są specjalnie z myślą o kobietach. W środę 8 lipca pracownicy kina zapraszają na pokaz z filmem „Zaproszenie".

FABUŁA FILMU

Pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

MOTYW WIECZORU

Podczas najbliższego spotkania z cykli „Kino Kobiet”, 8 lipca o 18.00 motywem wieczoru będą w Heliosie stylizacje jeansowe.

ATRAKCJE WIECZORU

Chcesz poznać najnowsze trendy w modzie, nowinki kosmetyczne, chcesz zadbać o swoje zdrowie? Ten seans jest dla Ciebie! Pracownicy kina gwarantują niezapomniane emocje w babskim towarzystwie! Więcej informacji w repertuarze kina: >>LINK<<.