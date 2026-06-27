Charytatywny Festiwal Iluzji w Siedlcach. Przyjdź i pomóż wrócić Wojtkowi do zdrowia!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-27 22:56

Trzej iluzjoniści połączyli siły by zebrać pieniądze na rehabilitację 19-letniego Wojtka z gminy Siedlce. Organizują Festiwal Iluzji, z którego cały dochód wesprze leczenie nastolatka.

Trzej iluzjoniści: Mateusz Zalewski, Magik ReSorek w czapce z daszkiem i Piotr Fijka „Florentino” w okularach, uśmiechnięci pozują w studiu Radia Eska Siedlce, gdzie promowali charytatywny Festiwal Iluzji dla Wojtka. Więcej informacji o tej akcji znajdziesz na naszym portalu.
Autor: M.Sz.

9 lipca 2026 roku o godzinie 18:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbędzie się „Festiwal Magii dla Wojtka”. Na scenie pojawią się Mateusz Zalewski, Magik ReSorek oraz Piotr Fijka „Florentino”. Każdy z nich zaprezentuje własny program, to będzie wspaniała zabawa dla młodszych i starszych widzów.

Zebrane  pieniądze zostaną przeznaczone dla Wojtka Krdysa, który uległ poważnemu wypadkowi, został potrącony na przejściu dla pieszych. Dziś potrzebuje kosztownego leczenia, rehabilitacji, sprzętu i ogromnego wsparcia, które może dać mu szansę na walkę o sprawność i lepsze jutro.

Biletem wstępu na występ iluzjonistów jest wpłata na specjalną skarbonkę:

  • 40 zł = jedna wejściówka na Festiwal Magii
  • Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
  • ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31
  • 09.07.2026
  • godz. 18:00
  • liczba miejsc: 400

Link do skarbonki: https://www.siepomaga.pl/festiwal-iluzji-dla-wojtka

Festiwal Iluzji w Siedlcach
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
Siedlce
magia
impreza charytatywna