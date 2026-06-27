9 lipca 2026 roku o godzinie 18:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbędzie się „Festiwal Magii dla Wojtka”. Na scenie pojawią się Mateusz Zalewski, Magik ReSorek oraz Piotr Fijka „Florentino”. Każdy z nich zaprezentuje własny program, to będzie wspaniała zabawa dla młodszych i starszych widzów.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone dla Wojtka Krdysa, który uległ poważnemu wypadkowi, został potrącony na przejściu dla pieszych. Dziś potrzebuje kosztownego leczenia, rehabilitacji, sprzętu i ogromnego wsparcia, które może dać mu szansę na walkę o sprawność i lepsze jutro.

Biletem wstępu na występ iluzjonistów jest wpłata na specjalną skarbonkę:

40 zł = jedna wejściówka na Festiwal Magii

Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach

ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31

09.07.2026

godz. 18:00

liczba miejsc: 400

Link do skarbonki: https://www.siepomaga.pl/festiwal-iluzji-dla-wojtka