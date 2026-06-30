Młodzież z siedleckiego „Ekonomika” odbyła staże zawodowe w Hiszpanii

POSŁUCHAJ co mówią uczestnicy wyjazdu na staż zagraniczny w Maladze w Hiszpanii:

Podczas stażów zawodowych w Maladze młodzież z ZSP nr 2 w Siedlcach rozwijała kompetencje zawodowe, uczyła się języka branżowego, poznawała kulturę i tradycję Hiszpanii. Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej było otrzymanie przez uczestników certyfikatu ukończenia stażu zagranicznego oraz dokumentu Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W czasie wolnym od pracy stażyści realizowali program kulturowy, w ramach którego m. in. zwiedzili twierdzę Alcazaba, Centre Pompidou, park Parque de Malaga, deptak Paseo del Parque oraz najpiękniejszą plażę w Maladze – Playa de La Malagueta.

Staże zagraniczne odbyły się w ramach projektu z Akredytacji Erasmusa, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: inf. pras. ZSP nr 2 w Siedlcach