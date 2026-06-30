Młodzież z siedleckiego „Ekonomika” odbyła staże zawodowe w Hiszpanii

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-30 9:41

19 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach, tzw. „Ekonomika”, odbyło dwutygodniowe staże zawodowe w hiszpańskiej Maladze. Stażyści pracowali w firmach logistycznych, handlowych, w stowarzyszeniu zrzeszającym przedsiębiorców i handlowców, kancelarii adwokackiej i firmie specjalizującej się w zarządzaniu i przechowywaniu dokumentów.

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Podczas stażów zawodowych w Maladze młodzież z ZSP nr 2 w Siedlcach rozwijała kompetencje zawodowe, uczyła się języka branżowego, poznawała kulturę i tradycję Hiszpanii. Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej było otrzymanie przez uczestników certyfikatu ukończenia stażu zagranicznego oraz dokumentu Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W czasie wolnym od pracy stażyści realizowali program kulturowy, w ramach którego m. in. zwiedzili twierdzę Alcazaba, Centre Pompidou, park Parque de Malaga, deptak Paseo del Parque oraz najpiękniejszą plażę w Maladze – Playa de La Malagueta.

Staże zagraniczne odbyły się w ramach projektu z Akredytacji Erasmusa, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: inf. pras. ZSP nr 2 w Siedlcach

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