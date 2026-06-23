Kilkudziesięciu obcokrajowców szkoli się na kursie „Poznaj lepiej Polskę” w murach Uniwersytetu w Siedlcach

POSŁUCHAJ więcej o kursie dla cudzoziemców POZNAJ LEPIEJ POLSKĘ na Uniwersytecie w Siedlcach. Jak obcokrajowcy oceniają Siedlce?

– Rozpoczynamy uroczystą inauguracją kurs „Poznaj Lepiej Polskę”, który jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Będziemy gościć do 5 lipca grupę prawie 60 osób z 22 różnorodnych państw świata. Będą to goście z Europy, z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej i z Azji., np. z Meksyku, Palestyny, Izraela, Tajwanu, Chile, Stanów Zjednoczonych, Francji czy Włoch – więc jest to naprawdę wielonarodowa i wielokulturowa grupa. – poinformowała nas dr hab. Barbara Stelingowska, dyrektor Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu w Siedlcach.

Kurs ma umożliwić obcokrajowcom bliższe poznanie języka polskiego, ale także elementów historii Polski, jak również lokalnych ciekawostek i zwyczajów. W ciągu dwóch tygodni spędzanych w mieście cudzoziemcy na pewno nie będą się nudzić.

– Poznają elementy polskiej kultury, odbędą dwie wycieczki poza Siedlcami oraz liczne warsztaty i spotkania. Wszystko po to, aby lepiej poznać naszą kulturę, i aby wyjechać z Siedlec i z Uniwersytetu z niezapomnianymi życiowymi wrażeniami. – informuje dr hab. Malina Kaszuba, prorektor ds. innowacji i współpracy w UwS.

Kursanci już teraz są zadowoleni z pobytu w Siedlcach i podkreślają, że polubili miasto.

– Siedlce bardzo mi się podobają. Wszystko, co trzeba jest tutaj. Jest park, przyroda i fajni ludzie. – podkreśla pochodzący z Uzbekistanu Timur, który dorastał w Londynie w Anglii, a obecnie od pół roku uczy się polskiego i pracuje w Polsce jako nauczyciel języka angielskiego.

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– Pierwszy raz tu jestem. W ogóle nie miałam żadnego wyobrażenia, jak może wyglądać to miasto, ale bardzo miło mnie zaskoczyło. Bardzo jest ładne, takie przytulne miasteczko, w porównaniu na przykład do Warszawy, gdzie byłam wiele razy, to całkiem mi się podoba. – dodaje Aleksandra, mająca polskie korzenie, która przyjechała na kurs z miasta Kołomyja w Ukrainie.

Co jeszcze powiedzieli nam zagraniczni przybysze, można usłyszeć w załączonym nad tekstem materiale dźwiękowym.