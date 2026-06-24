– To może niekoniecznie remont, ale jest to impregnacja drewnianej części wieży od zewnątrz i od środka, ponieważ od ostatniego remontu minęło już tyle lat, że działanie tych wszystkich impregnatów trzeba będzie teraz przedłużyć. – informuje Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, które mieści się w Ratuszu pod Jackiem.

Wspomniany remont wieży i renowacja pomnika Jacka odbyły się wiosną 2021 roku. Ruszające teraz roboty, związane z impregnacją wieży, zostaną wykonane jeszcze w czerwcu i będą kosztować 42 tys. zł. Zostaną sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Umożliwią zabezpieczenie obiektu przed ogniem na kilka kolejnych lat.

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– Proponuję spojrzeć na zdjęcia Siedlec z 1944 roku. Wtedy nasz ratusz został sfotografowany m.in. przez pana Szczepańskiego i stoją tylko mury. Nie ma w ogóle dachu, wieża też została spalona. Warunki pogodowe są w Polsce coraz gwałtowniejsze, dlatego wyremontowaliśmy ostatnio wieżę i też co pewien czas poddajemy ją impregnacji, żeby zabezpieczyć budynek przed pożarem. – wyjaśnia Dyrektor Kordaczuk.

Siedlecki Atlas „Jacek”, swoje imię zawdzięcza prawdopodobnie legendarnemu siłaczowi, kowalowi Księżnej Aleksandry Ogińskiej. W jej czasach ratusz był najwyższym obiektem w okolicy, a figura na jego szczycie była podobno drugim piorunochronem w Polsce. Wtedy „Jacek” chronił przed pożarami inne okoliczne budynki. Teraz warto zadbać, by i on sam był chroniony przed ewentualnym zniszczeniem.