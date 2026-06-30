NoveKino Siedlce zaprasza na Filmowe Lato z filmem „Toy Story 5” już 7 lipca!

– Zanim rozbłysną kinowe ekrany i przeniesiemy się do świata niezwykłych bajek, zapraszamy na wyjątkową rozgrzewkę. Przed seansem czekają na Was około 45-minutowe, superkreatywne warsztaty, które poprowadzi niezawodna ekipa z Kulinarnego Poddasza. – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.
Co będzie można zrobić na warsztatach?
- 🕵️♂️Smakowe śledztwo: będzie zgadywanie, jakie tajemnicze i pyszne smaki ukryły się w kolorowym hummusie!
- 🎨 Letni design: będzie można samodzielnie ozdobić wyjątkowe kubki, które idealnie sprawdzą się na wakacyjnych piknikach.
- 🥪 Kulinarne czary-mary: uczestnicy wspólnie przygotują chrupiące, pełne witamin piknikowe kanapki.
Po części warsztatowej, będze można wskoczyć w kinowy fotel, złapać popcorn i dać się porwać filmowym przygodom na wielkim ekranie z filmem „Toy Story 5”!
Więcej informacji w repertuarze kina: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/wiadomosci.php?id=1784