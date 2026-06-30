NoveKino Siedlce zaprasza na Filmowe Lato z filmem „Toy Story 5” już 7 lipca!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-30 10:16

W czwartek 7 lipca, o godzinie 10:30, NoveKino Siedlce oficjalnie startuje z kultowym letnim cyklem dla dzieci i młodzieży „Filmowe Lato”! To nie będzie zwykłe wyjście do kina – pracownicy kina przygotowali dla uczestników podwójną dawkę genialnej zabawy! Oprócz filmu, będzie można wziąć udział w warsztatach z Kulinarnym Poddaszem.

Wnętrze kina NoveKino Siedlce z kasą biletową/barem po lewej stronie, gdzie kilku klientów, w tym dzieci, czeka na obsługę. W oddali widać korytarz, którym poruszają się widzowie. Informacje o Filmowym Lecie i seansach Toy Story 5 znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Monika Półbratek

– Zanim rozbłysną kinowe ekrany i przeniesiemy się do świata niezwykłych bajek, zapraszamy na wyjątkową rozgrzewkę. Przed seansem czekają na Was około 45-minutowe, superkreatywne warsztaty, które poprowadzi niezawodna ekipa z Kulinarnego Poddasza. – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Co będzie można zrobić na warsztatach?

  • 🕵️‍♂️Smakowe śledztwo: będzie zgadywanie, jakie tajemnicze i pyszne smaki ukryły się w kolorowym hummusie!
  • 🎨 Letni design: będzie można samodzielnie ozdobić wyjątkowe kubki, które idealnie sprawdzą się na wakacyjnych piknikach.
  • 🥪 Kulinarne czary-mary: uczestnicy wspólnie przygotują chrupiące, pełne witamin piknikowe kanapki.

Po części warsztatowej, będze można wskoczyć w kinowy fotel, złapać popcorn i dać się porwać filmowym przygodom na wielkim ekranie z filmem „Toy Story 5”!

Więcej informacji w repertuarze kina: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/wiadomosci.php?id=1784

NoveKino Siedlce zaprasza na Filmowe Lato z filmem „Toy Story 5” już 7 lipca!
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe
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Kulinarne Poddasze w Siedlcach
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