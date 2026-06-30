NoveKino Siedlce zaprasza na Filmowe Lato z filmem „Toy Story 5” już 7 lipca!

W czwartek 7 lipca, o godzinie 10:30, NoveKino Siedlce oficjalnie startuje z kultowym letnim cyklem dla dzieci i młodzieży „Filmowe Lato”! To nie będzie zwykłe wyjście do kina – pracownicy kina przygotowali dla uczestników podwójną dawkę genialnej zabawy! Oprócz filmu, będzie można wziąć udział w warsztatach z Kulinarnym Poddaszem.