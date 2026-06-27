Ostromęczyn – wieś z unikalnym zabytkowym wiatrakiem. Kiedyś był tam też zamek!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-27 19:24

Ostromęczyn to spokojna, malownicza wieś w gminie Platerów, w powiecie łosickim (woj. mazowieckie). Leży na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w krajobrazie pól, łąk i niewielkich zagajników. Miejscowość kojarzona jest przede wszystkim z zabytkowym wiatrakiem – rzadkim świadectwem dawnego młynarstwa na tych terenach. To idealne miejsce na krótki wypad.

Zabytkowy wiatrak koźlak w Ostromęczynie, gmina Platerów, powiat łosicki. Brązowy wiatrak z drewnianymi skrzydłami i metalowym dachem, otoczony zieloną trawą i młodymi drzewami, na tle błękitnego nieba z białymi chmurami. O jego historii przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Magda Szewczuk

Krótka historia młynarstwa w regionie

Wiatraki na Mazowszu i Podlasiu rozwijały się intensywnie od XVIII do początku XX wieku. Koźlak – najpopularniejsza forma – pozwalał ustawiać cały korpus do wiatru, co zwiększało wydajność mielenia. Zmiany technologiczne (młyny parowe i elektryczne) oraz centralizacja przemiału po II wojnie światowej sprawiły, że większość wiejskich wiatraków wyszła z użycia. Nieliczne, takie jak w Ostromęczynie, przetrwały jako pamiątki lokalnego rzemiosła.

Zabytkowy wiatrak w Ostromęczynie – symbol miejscowości

Ostromęczyn to mała wieś z dużym atutem – zabytkowym wiatrakiem, który przypomina o wiejskich tradycjach i dawnych technologiach. W połączeniu z bliskością Bugu i spokojem nadgranicznych krajobrazów daje to przepis na kameralną, autentyczną wycieczkę poza utarte szlaki.

W przeszłości wiatrak należał do Stanisława Franczuka, to właśnie on w 1918 r. przewiózł „koźlaka” z miejscowości Meszki do Ostromączyna. Z przekazów lokalnych mieszkańców wiadomo, że wiatrak przemielał zboże okolicznym rolnikom, jak również dla dworu w pobliskim Hruszniewie.

Wiatrak w Ostromęczynie
Autor: Mazowiecki Konserwator Zabytków/ Archiwum/ Materiały prasowe

Wiatrak koźlak w Ostromęczynie przez lata był istną ruderą. W ostatnich latach jego właściciel starał się o fundusze na uratowanie zabytku. Dzięki środkom pochodzącym m.in. od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wiatrak niedawno odzyskał dawny blask i jest najbardziej charakterystyczną budowlą w tej miejscowości.

Wiatrak w Ostromęczynie
Autor: Magda Szewczuk

Zabytkowy budynek tuż przy DK-19 i pozostałości zamku

Jeśli wybierzecie się do Ostromęczyna to poza odnowionym wiatrakiem warto zobaczyć również znajdujący się tuż przy DK-19 piętrowy, murowany budynek pochodzący z połowy XIX wieku. Ze względu na zły stan techniczny budynek od lat pozostaje niezamieszkały.

Niedaleko DK-19 można zobaczyć również pozostałości dawnego zamku. Na terenie Ostromęczyna – Kolonii zachowały się ziemne wały stanowiące pozostałość po XVII-wiecznym zamku bastionowym. Zamek miał zostać zniszczony w 1656 r. podczas wyprawy księcia Bogusława Radziwiłła na teren południowego Podlasia. Zamek został bardzo zniszczony i nie podjęto próby jego odbudowy, pozostały po nim obszerne piwnice, które w późniejszych wiekach były wykorzystywane przy produkcji serów.

Budynek z XIX w. w Ostromęczynie
Autor: Magda Szewczuk

Historia Ostromęczyna

Pierwsze wzmianki o Ostromęczynie sięgają XVI w. W połowie XVII w. wieś była własnością Stanisława Firleja z Dąbrowicy, a w 1662 r. jako dziedzic Ostromęczyna występuje Jakub Krasowski, kasztelan podlaski.

W źródłach możemy znaleźć informację, że na początku XIX w. Ostromęczyn został sprzedany i przyłączony do dóbr Hruszniewskich. W 1866 r. właścicielką tych dóbr została Katarzyna Broell-Plater. Wiemy, że w tym czasie w piwnicach dawnego zamku w Ostromęczynie powstała fabryka serów. W 1915 r. Ostromęczyn mocno ucierpiał, wycofujące się oddziały rosyjskie zniszczyły folwark, a wyposażenie fabryki zostało zabrane. Po I wojnie światowej folwark odbudowano, produkowano w nim głównie zboża. Po II wojnie światowej przeprowadzona została parcelacja gruntów folwarku. Współcześnie Ostromęczyn liczy nieco ponad 200 mieszkańców.

Ostromęczyn, gm. Platerów
Autor: Magda Szewczuk

Źródła:

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewsi, Warszawa, 1880–1902
  • "Dokumentacja ewidencyjna założenia dworsko-ogrodowego w w Ostromęczynie" - Bończak-Kucharczyk Ewa, Oleksicki Antoni, Kucharczyk Krzysztof, Oleksicka Maria, Werpachowska Janina, Biała Podlaska 1986, Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej
  • Strona internetowa www.polinow.pl
  • Wykaz zabytków z rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  • Strona internetowa Gminy Platerów
Zwiedzanie
Mazowsze
Bug
powiat łosicki
podlasie
turystyka