Noc Perseidów w gminie Zbuczyn. Będzie można obserwować „spadające gwiazdy”

Do dyspozycji będą teleskopy i sprzęt do obserwacji obiektów tzw. głębokiego nieba. Można zabrać także swój własny sprzęt – lornetki i teleskopy. Warto wziąć ze sobą ciepłe ubranie (polar, kurtka z kapturem, długie spodnie). Materac, koc, polowe łóżko, lub inny sprzęt do leżenia lub wygodnego siedzenia, latarkę z czerwonym światłem, środki przeciwko komarom i prowiant. Do wspólnych obserwacji roju Perseidów zaproszone są całe rodziny.

Wieczór „spadających gwiazd” organizuje Gmina Zbuczyn i Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie razem z Siedleckim Towarzystwem Miłośników Astronomii i Domem Bociana.

Mapa dojazdu do miejsca obserwacji ttps://maps.app.goo.gl/ejdCZyRMmzcWAKGm7

Inf. pras.