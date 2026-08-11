Noc Perseidów w gminie Zbuczyn. Będzie można obserwować „spadające gwiazdy”

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-11 14:22

W nocy z 12 na 13 sierpnia przypada największa aktywność roju Perseidów. W środę, 12 sierpnia od godziny 21.00, na boisku parafialnym w Krzesku-Majątku k. Zbuczyna, odbędzie się wspólne oglądanie „spadających gwiazd”.

Rozgwieżdżone nocne niebo nad sylwetkami drzew i gór. O nocy Perseidów w Zbuczynie przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Freepik.com

Do dyspozycji będą teleskopy i sprzęt do obserwacji obiektów tzw. głębokiego nieba. Można zabrać także swój własny sprzęt – lornetki i teleskopy. Warto wziąć ze sobą ciepłe ubranie (polar, kurtka z kapturem, długie spodnie). Materac, koc, polowe łóżko, lub inny sprzęt do leżenia lub wygodnego siedzenia, latarkę z czerwonym światłem, środki przeciwko komarom i prowiant. Do wspólnych obserwacji roju Perseidów zaproszone są całe rodziny.

Wieczór „spadających gwiazd” organizuje Gmina Zbuczyn i Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie razem z Siedleckim Towarzystwem Miłośników Astronomii i Domem Bociana.

Mapa dojazdu do miejsca obserwacji ttps://maps.app.goo.gl/ejdCZyRMmzcWAKGm7

Inf. pras.

Noc spadających gwiazd 2026 w gminie Zbuczyn
Autor: Gmina Zbuczyn/ Materiały prasowe
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