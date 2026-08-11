Siedlce: Wypił piwo, a potem wsiadł za kierownicę taksówki

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-11 10:45

Dzięki czujności świadka i szybkiej reakcji siedleckich policjantów nietrzeźwy kierowca taksówki nie ruszył w dalszą drogę. 63‑letni mężczyzna miał w organizmie 0,6 promila alkoholu.

Podświetlony biały kogut z czarnym napisem TAXI na dachu auta. O pijanym taksówkarzu w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: MARIUSZ GRZELAK / SE / EAST NEWS Taxi

- W piątek, 7 sierpnia, przed godz. 22, dyżurny siedleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic w centrum miasta kierowca szarej taksówki wypił w niej piwo, a następnie odjechał na postój taksówek. Policjanci niezwłocznie podjęli działania, aby zweryfikować przekazaną informację. Podczas patrolowania miasta zauważyli opisany pojazd na jednym z postojów taksówek w centrum Siedlec. Funkcjonariusze podjęli interwencję i sprawdzili stan trzeźwości kierującego – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Badanie wykazało, że 63‑letni mężczyzna miał w organizmie 0,6 promila alkoholu. W związku z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości policjanci zatrzymali jego prawo jazdy w systemie elektronicznym, wydając stosowne pokwitowanie. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został zwolniony, a pojazd przekazano wskazanej przez niego osobie.

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