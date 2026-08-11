Powalone drzewa i uszkodzone dachy – obrazki po burzy w Siedlcach i powiecie siedleckim

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-11 11:23

Strażacy z Siedlec i powiatu siedleckiego aż 36 razy wyjeżdżali do usuwania skutków burz, które 10 sierpnia wieczorem przeszły nad regionem.

- W związku z wystąpieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych w dniu 10 sierpnia na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odnotowała łącznie 36 interwencji. 33 zdarzenia dotyczyły usuwania powalonych drzew i konarów, natomiast 3 interwencje związane były z zabezpieczeniem trzech uszkodzonych dachów budynków. W działaniach uczestniczyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu siedleckiego. Nie odnotowano osób poszkodowanych – informuje kap. Daniel Czapski z Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Foto: OSP Broszków/ OSP Błogoszcz/ OSP Kotuń/ OSP Zbuczyn

Strażak przy powalonym drzewie obok wozu strażackiego. O skutkach burz w regionie przeczytasz na Eska Siedlce.
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