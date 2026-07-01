W godzinach popołudniowych druhowie z OSP Cegłów poinformowali na Facebooku o prowadzonych przez nich działaniach ratowniczo-gaśniczych w związku z pożarem traw wzdłuż linii kolejowej na odcinku Grodzisk – Wiciejów. Ostrzegali, że na czas prowadzonych działań wstrzymano ruch pociągów, a na przejazdach kolejowych mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z dużym poborem wody do celów gaśniczych zwracali się też z prośbą do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody w najbliższych godzinach do niezbędnego minimum. Apelowali również o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz – w miarę możliwości – o omijanie rejonu prowadzonych działań.

W międzyczasie Koleje Mazowieckie opublikowały komunikat o dużych opóźnieniach pociągów poruszających się na trasie pomiędzy Warszawą a Siedlcami.

Po godz. 19.17 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformowała w swoich mediach społecznościowych o zakończeniu działań gaśniczych: „Strażacy opanowali pożar traw na odcinku ok. 1️6 km wzdłuż torów kolejowych na granicy powiatów mińskiego oraz siedleckiego. Pożar nie rozprzestrzenia się. Prowadzone działania gaśnicze umożliwiają wznowienie ruchu pociągów”.