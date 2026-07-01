Przez kilka godzin strażacy walczyli z pożarem traw, który wstrzymał ruch pociągów na trasie Warszawa - Siedlce

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-01 23:09

Do dużego, szybko się rozprzestrzeniającego i trudnego do opanowania pożaru traw doszło w środę 1 lipca w godzinach popołudniowych na terenie gminy Cegłów, na styku powiatów mińskiego i siedleckiego. Działania strażaków z lokalnych jednostek PSP i OSP trwały przez kilka godzin. Pożar spowodował też wstrzymanie ruchu niektórych pociągów, a przez to ich duże opóźnienia na trasie pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Ostatecznie strażakom udało się go jednak opanować.

W godzinach popołudniowych druhowie z OSP Cegłów poinformowali na Facebooku o prowadzonych przez nich działaniach ratowniczo-gaśniczych w związku z pożarem traw wzdłuż linii kolejowej na odcinku Grodzisk – Wiciejów. Ostrzegali, że na czas prowadzonych działań wstrzymano ruch pociągów, a na przejazdach kolejowych mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z dużym poborem wody do celów gaśniczych zwracali się też z prośbą do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody w najbliższych godzinach do niezbędnego minimum. Apelowali również o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz – w miarę możliwości – o omijanie rejonu prowadzonych działań.

W międzyczasie Koleje Mazowieckie opublikowały komunikat o dużych opóźnieniach pociągów poruszających się na trasie pomiędzy Warszawą a Siedlcami.

Po godz. 19.17 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformowała w swoich mediach społecznościowych o zakończeniu działań gaśniczych: Strażacy opanowali pożar traw na odcinku ok. 1️6 km wzdłuż torów kolejowych na granicy powiatów mińskiego oraz siedleckiego. Pożar nie rozprzestrzenia się. Prowadzone działania gaśnicze umożliwiają wznowienie ruchu pociągów”.

Strażacy gaszą pożar traw na polu. O akcji gaśniczej i utrudnieniach na kolei przeczytasz na Eska Siedlce.
Galeria zdjęć 7
Przeczytaj także:
Tragiczny wypadek w miejscowości Zwola na terenie gminy Miastków Kościelny. Kie…
W miejscowości Mienia w powiecie mińskim kłoda drewna przygniotła 33-letniego m…
Nieznany sprawca zaatakował i zranił ostrym narzędziem młodego Siedlczanina. 18…
Śmiertelne potrącenie pieszego na DK 63 w Mościbrodach
powiat siedlecki
gmina Cegłów
pożar traw
powiat miński
opóźnienia pociągów