Tragiczny wypadek w miejscowości Zwola na terenie gminy Miastków Kościelny. Kierowca osobówki uderzył w drewniany słup i dachował

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-29 21:21

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w poniedziałkowe popołudnie, 29 czerwca, w powiecie garwolińskim. W miejscowości Zwola na terenie gminy Miastków Kościelny kierowca auta osobowego uderzył w słup i dachował. Interweniował śmigłowiec LPR, ale życia 38-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Śmigłowiec LPR
Autor: Grzegorz Kluczyński / Super Express

W miejscowości Zwola, w gminie Miastków Kościelny, doszło dziś do śmiertelnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem na łuku drogi zjechał z jezdni, uderzył w drewniany słup i dachował. Na miejsce zadysponowano zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo wysiłków medyków, 38-letni kierowca zmarł. Na miejscu trwają czynności, wykonywane są oględziny miejsca. – informuje podkom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą pracować nad ustaleniem dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Rodzinie zmarłego 38-latka składamy wyrazy współczucia.

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