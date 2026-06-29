– W miejscowości Zwola, w gminie Miastków Kościelny, doszło dziś do śmiertelnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem na łuku drogi zjechał z jezdni, uderzył w drewniany słup i dachował. Na miejsce zadysponowano zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo wysiłków medyków, 38-letni kierowca zmarł. Na miejscu trwają czynności, wykonywane są oględziny miejsca. – informuje podkom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą pracować nad ustaleniem dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Rodzinie zmarłego 38-latka składamy wyrazy współczucia.