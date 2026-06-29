Tragiczny wypadek w miejscowości Zwola na terenie gminy Miastków Kościelny. Kierowca osobówki uderzył w drewniany słup i dachował

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w poniedziałkowe popołudnie, 29 czerwca, w powiecie garwolińskim. W miejscowości Zwola na terenie gminy Miastków Kościelny kierowca auta osobowego uderzył w słup i dachował. Interweniował śmigłowiec LPR, ale życia 38-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Autor: Grzegorz Kluczyński / Super Express