Mężczyzna tonął w zalewie Karczunek w Kałuszynie. Interweniował śmigłowiec LPR

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-29 8:58

Druhowie ochotnicy z OSP Kałuszyn poinformowali o interwencji nad zalewem Karczunek w Kałuszynie. W sobotni wieczór, 27 czerwca, ok. godz. 20.00, gdy w okolicy zalewu trwała impreza z okazji obchodów Nocy Świętojańskiej, strażacy otrzymali wezwanie do pomocy osobie tonącej. Na miejsce zadysponowano też śmigłowiec LPR. Choć służbom udało się udzielić poszkodowanemu pomocy, to i tak finał zdarzenia okazał się, niestety, tragiczny – 37-letni mężczyzna zmarł w szpitalu.

Mężczyzna tonął w zalewie Karczunek w Kałuszynie
Autor: OSP Kałuszyn/ Facebook

Podczas zabezpieczenia przez naszą jednostkę imprezy nad Zalewem Karczunek (Noc Świętojańska) zostaliśmy zaalarmowani i zadysponowani do udzielenia pomocy osobie tonącej nad Zalewem. Po dotarciu na miejsce, mężczyzna został znaleziony przez świadków zdarzenia i nam przekazany. Natychmiast przystąpiliśmy do RKO wspólnie z innymi służbami. Po odzyskaniu czynności życiowych, poszkodowany został zabrany przez LPR do szpitala. Niestety z informacji, które do nas dotarły, wynika, że mężczyzna w nocy zmarł. relacjonują druhowie z OSP Kałuszyn.

Druhowie ochotnicy z OSP Kałuszyn poinformowali o interwencji nad zalewem Karczunek w Kałuszynie. Mężczyzna tonął w zalewie
Autor: OSP Kałuszyn/ Facebook

Na miejsce zdarzenia zadysponowano:

  • OSP Kałuszyn,

  • JRG Mińsk Mazowiecki,
  • śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • Policję,
  • Zespół Ratownictwa Medycznego.
Przeczytaj także:
Zarzuty dla 78 osób za uczestnictwo w procederze pisania prac dyplomowych za pi…
Kąty: Nie żyje 26-letni motocyklista, uderzył w przydrożne barierki
utonięcie
zalew Karczunek w Kałuszynie
powiat miński
Kałuszyn