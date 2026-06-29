Mężczyzna tonął w zalewie Karczunek w Kałuszynie. Interweniował śmigłowiec LPR

– Podczas zabezpieczenia przez naszą jednostkę imprezy nad Zalewem Karczunek (Noc Świętojańska) zostaliśmy zaalarmowani i zadysponowani do udzielenia pomocy osobie tonącej nad Zalewem. Po dotarciu na miejsce, mężczyzna został znaleziony przez świadków zdarzenia i nam przekazany. Natychmiast przystąpiliśmy do RKO wspólnie z innymi służbami. Po odzyskaniu czynności życiowych, poszkodowany został zabrany przez LPR do szpitala. Niestety z informacji, które do nas dotarły, wynika, że mężczyzna w nocy zmarł. – relacjonują druhowie z OSP Kałuszyn.