Kąty: Nie żyje 26-letni motocyklista, uderzył w przydrożne barierki

Do zdarzenia doszło w piątek ( 26 czerwca) ok. godz: 21:50 w miejscowości Kąty w powiecie węgrowskim.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując motocyklem typu cross, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego zjechał z drogi i uderzył w przydrożne barierki. Mimo natychmiastowo podjętej reanimacji, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – informuje asp. Monika Księżopolska z KPP w Węgrowie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Komendę Powiatową Policji w Węgrowie, ma wyjaśnić okoliczności w jakich doszło do tego tragicznego zdarzenia. Jak ustalili policjanci mężczyzna posiadał uprawnienia do kierowania motocyklem.