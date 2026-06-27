Kąty: Nie żyje 26-letni motocyklista, uderzył w przydrożne barierki

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-27 9:12

Węgrowscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego do którego doszło w nocy w miejscowości Kąty. W wyniku uderzenia w przydrożne barierki drogowe śmierć na miejscu poniósł 26-letni kierujący motocyklem typu cross.

Rozbity motocykl typu cross, leżący obok niebieskich barierek drogowych i krzewu, na tle ciemnego, nocnego krajobrazu. Scena z tragicznego wypadku motocyklisty w Kątach, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: KPP Węgrów/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w piątek ( 26 czerwca) ok. godz: 21:50 w miejscowości Kąty w powiecie węgrowskim. 

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując motocyklem typu cross, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego zjechał z drogi i uderzył w przydrożne barierki. Mimo natychmiastowo podjętej reanimacji, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – informuje asp. Monika Księżopolska z KPP w Węgrowie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Komendę Powiatową Policji w Węgrowie, ma wyjaśnić okoliczności w jakich doszło do tego tragicznego zdarzenia. Jak ustalili policjanci mężczyzna posiadał uprawnienia do kierowania motocyklem.

- Sezon motocyklowy w pełni, a na drogach panuje wzmożony ruch. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz respektowanie przepisów prawa – dodaje asp. Monika Księżopolska.

śmiertelny wypadek
wypadek motocyklisty
powiat węgrowski