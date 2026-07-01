W miejscowości Mienia w powiecie mińskim kłoda drewna przygniotła 33-letniego mężczyznę

– Informację o wypadku otrzymaliśmy około godziny 6:55. Do zdarzenia doszło w miejscowości Mienia, gdzie dwóch mężczyzn wykonywało prace leśne związane z wycinką drzew. W trakcie prowadzonych prac jedna z kłód spadła na 33-letniego pracownika firmy, wykonującej wycinkę. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. – poinformowała nas st. sierż. Paula Antolak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.