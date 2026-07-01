W miejscowości Mienia w powiecie mińskim kłoda drewna przygniotła 33-letniego mężczyznę

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-01 0:44

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorkowy poranek, 30 czerwca, podczas wycinki drzew w miejscowości Mienia, na terenie gminy Cegłów. Informację potwierdza Policja z powiatu mińskiego. Niestety, poszkodowany 33-letni mężczyzna zmarł.

Drewno
Autor: Andreas Pajuvirta/ Unsplash.com

– Informację o wypadku otrzymaliśmy około godziny 6:55. Do zdarzenia doszło w miejscowości Mienia, gdzie dwóch mężczyzn wykonywało prace leśne związane z wycinką drzew. W trakcie prowadzonych prac jedna z kłód spadła na 33-letniego pracownika firmy, wykonującej wycinkę. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. – poinformowała nas st. sierż. Paula Antolak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim. Prowadzone postępowanie ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Rodzinie zmarłego mężczyzny składamy wyrazy współczucia.

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