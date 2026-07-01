Nieznany sprawca zaatakował i zranił ostrym narzędziem młodego Siedlczanina. 18-letni chłopak trafił do szpitala

– Siedleccy policjanci wyjaśniają okoliczności uszkodzenia ciała osiemnastoletniego mieszkańca miasta, do którego doszło 27 czerwca nad ranem na ulicy Mazowieckiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna doznał rany kłutej i trafił do szpitala. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem sprawcy uszkodzenia ciała oraz dokładnych okoliczności tego zdarzenia. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.