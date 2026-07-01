Nieznany sprawca zaatakował i zranił ostrym narzędziem młodego Siedlczanina. 18-letni chłopak trafił do szpitala

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-01 16:10

Policjanci z siedleckiej komendy poszukują sprawcy ataku, do którego doszło w sobotni poranek, 27 czerwca. W okolicy zalewu 18-letni chłopak został zaatakowany i zraniony bliżej nieokreślonym ostrym narzędziem, niewykluczone, że nożem lub scyzorykiem! Trafił do szpitala.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Autor: Monika Półbratek Komenda Miejska Policji w Siedlcach

– Siedleccy policjanci wyjaśniają okoliczności uszkodzenia ciała osiemnastoletniego mieszkańca miasta, do którego doszło 27 czerwca nad ranem na ulicy Mazowieckiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna doznał rany kłutej i trafił do szpitala. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem sprawcy uszkodzenia ciała oraz dokładnych okoliczności tego zdarzenia. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Osoby, które były świadkami ataku lub mają w tej sprawie jakieś istotne informacje, mogą kontaktować się z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy.

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