Śmiertelne potrącenie pieszego na DK 63 w Mościbrodach

– Na drodze krajowej nr 63 w Mościbrodach, na wysokości Faworytki, doszło do śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginął pieszy. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wykonali czynności, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia. – poinformowała nas kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.