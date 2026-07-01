Śmiertelne potrącenie pieszego na DK 63 w Mościbrodach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-01 7:09

We wtorkowy wieczór, 30 czerwca, do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 63 w Mościbrodach. Potrącono tam pieszego, który zmarł na miejscu. Wypadek spowodował kilkugodzinne utrudnienia w ruchu pojazdów.

Śmiertelne potrącenie pieszego na DK 63 w Mościbrodach
Autor: OSP Wólka Wiśniewska/ Facebook

– Na drodze krajowej nr 63 w Mościbrodach, na wysokości Faworytki, doszło do śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginął pieszy. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wykonali czynności, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia. – poinformowała nas kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Wieczorem i w nocy w rejonie miejsca tragicznego zdarzenia przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu, który odbywał się wahadłowo. Obecnie droga jest przejezdna.

Śmiertelne potrącenie pieszego na DK 63 w Mościbrodach
Autor: Policja Siedlce/ Facebook
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