Siedlecki Helios zaprasza do oglądania Mistrzostw Świata FIFA 2026 na wielkim ekranie

– Wykorzystując najszybsze łącza światłowodowe jesteśmy w stanie przenieść naszych widzów na areny największych zmagań sportowych. Wszystko to w połączeniu z najwyższą jakością obrazu i dźwięku tworzy niezapomnianą mieszankę. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.
Najbliższe wydarzenia:
- Wtorek 14.07.2026, godz. 20:45 - Mistrzostwa Świata FIFA 2026 - Półfinał 1
- Środa 15.07.2026, godz. 20:45 - Mistrzostwa Świata FIFA 2026 - Półfinał 2
- Niedziela 19.07.2026, godz. 20:45 - Mistrzostwa Świata FIFA 2026 - Finał
Niezapomniane emocje gwarantowane!