Siedlecki Helios zaprasza do oglądania Mistrzostw Świata FIFA 2026 na wielkim ekranie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-03 7:47

Helios Sport to oferta dla miłośników sportu, którzy cenią sobie połączenie emocji towarzyszących oglądaniu zmagań sportowców oraz magii sali kinowej. Od 14 do 19 lipca w ramach cyklu będzie można oglądać mecze półfinałowe i finał Mistrzostw Świata FIFA 2026.

Helios Siedlce
Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

– Wykorzystując najszybsze łącza światłowodowe jesteśmy w stanie przenieść naszych widzów na areny największych zmagań sportowych. Wszystko to w połączeniu z najwyższą jakością obrazu i dźwięku tworzy niezapomnianą mieszankę. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.

Najbliższe wydarzenia:

  • Wtorek 14.07.2026, godz. 20:45 - Mistrzostwa Świata FIFA 2026 - Półfinał 1
  • Środa 15.07.2026, godz. 20:45 - Mistrzostwa Świata FIFA 2026 - Półfinał 2
  • Niedziela 19.07.2026, godz. 20:45 - Mistrzostwa Świata FIFA 2026 - Finał

Niezapomniane emocje gwarantowane!

Siedlecki Helios zaprasza do oglądania Mistrzostw Świata FIFA 2026 na wielkim ekranie
Autor: Helios Siedlce/ Facebook
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