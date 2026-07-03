Siedlecki Helios zaprasza do oglądania Mistrzostw Świata FIFA 2026 na wielkim ekranie

Helios Sport to oferta dla miłośników sportu, którzy cenią sobie połączenie emocji towarzyszących oglądaniu zmagań sportowców oraz magii sali kinowej. Od 14 do 19 lipca w ramach cyklu będzie można oglądać mecze półfinałowe i finał Mistrzostw Świata FIFA 2026.