Na terenie MPK w Siedlcach powstaje już wiata dla autobusów elektrycznych. Ogromna konstrukcja robi wrażenie!

W ramach dofinansowanego z UE projektu, dotyczącego rozwoju elektromobilności, który miasto Siedlce współrealizuje z okolicznymi gminami, w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym realizowane są różne inwestycje. Zakupionych zostało 14 autobusów elektrycznych chińskiej marki Yutong, które jeżdżą ulicami Siedlec już od grudnia 2025 roku. Wtedy na terenie MPK stanęły także nowe ładowarki do tych pojazdów i ruszyła budowa magazynów energii. Od dłuższego czasu trwa montaż tablic informacji pasażerskiej przy najczęściej wykorzystywanych przystankach autobusowych w mieście. Przy większości z przystanków przebudowywane są również zatoczki, bo autobusy elektryczne są znacznie cięższe od spalinowych.

By na kolejne lata zabezpieczyć nowe pojazdy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim przed ulewnym deszczem i burzami oraz śniegiem, wybudowana musi zostać specjalna wiata, na tyle duża, by mogła pomieścić autobusy. Powstająca właśnie konstrukcja jest zatem ogromna i widziana z bliska robi niesamowite wrażenie. Dodatkowo ma zostać wyposażona w instalacje OZE. Wymiary wiaty to 28 metrów na 81,5 metra. Ma aż 10 metrów wysokości. Na dachu zamontowanych zostanie 650 paneli fotowoltaicznych, które ładować będą magazyn energii o pojemności 645 kWh. Pod wiatą dostępnych będzie 28 miejsc postojowych dla autobusów oraz 11 ładowarek dwustanowiskowych o mocy 120 KW każda. Obsługiwane to będzie przez nową stację transformatorową o mocy 1250 kVA.

– Jeżeli nie będzie niespodzianek, to prace przy budowie wiaty powinny zakończyć się w drugiej połowie lipca. Kolejnym etapem będzie instalacja paneli fotowoltaicznych i podpięcie całości instalacji do sieci PGE. Te prace, wraz z obowiązkowymi odbiorami technicznymi, między innymi przez UDT, powinny zakończyć się na przełomie sierpnia i września. – informuje Bogdan Kozioł, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach.

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Inwestycje realizowane są w ramach projektu o nazwie „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”. Na jego wykonanie samorząd wraz z okolicznymi gminami (Siedlce, Kotuń, Mokobody, Wiśniew i Zbuczyn) otrzymał łącznie 76 mln zł unijnej dotacji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, gdzie jednostką finansującą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.