Zderzenie busa i osobówki pod Wojcieszkowem. Dwie osoby ranne!

4 listopada około godziny 17:20 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz busa na drodze wojewódzkiej 808 pomiędzy miejscowościami Świderki oraz Wojcieszków. W wyniku wypadku w jednym z wraków przebywała poszkodowana kobieta, do której strażacy musieli wykonać dostęp przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Łącznie dwie osoby odniosły obrażenia.

- Na miejsce wypadku jako jeden z pierwszych najechał młodszy aspirant Jakub Bosek, strażak Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łukowie, który znajdował się tego dnia poza służbą. Niezwłocznie ocenił sytuację i przystąpił do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie do czasu przybycia służb ratunkowych. Jego wzorowa postawa i natychmiastowa reakcja w sytuacji kryzysowej zasługuje na szczególne uznanie. Mimo że nie pełnił służby, nie wahał się podjąć działań ratujących życie i zdrowie poszkodowanych – informuje mł. bryg. Paweł Szyszkowski z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie.