NoveKino Siedlce zaprasza na film „Zobaczysz wszystko”. Seanse w dniach 6-12 listopada

Kandydat do Oskara?

Film „Zobaczysz wszystko" to kinowe wydarzenie roku i zdecydowany kandydat do Oscarów. Wyreżyserowany przez Nathana Fieldera (twórcy „Próby generalnej" i „Klątwy") oraz Lance'a Oppenheima („Primetime" z Robertem Pattinsonem), film bezczelnie zaciera granicę między fikcją a rzeczywistością.

Szczera spowiedź, czy kolejne oszustwo?

Elizabeth Holmes, założycielka Theranos, została skazana na 11 lat więzienia. Na 34 dni przed odbyciem kary w jej domu zjawia się Nathan Fielder z kamerą. Holmes obiecuje, że pokaże prawdę, która wstrząśnie światem.

Przypomnienie: Nie daj sobie zepsuć seansu i unikaj spoilerów. Im mniej wiesz tym więcej zobaczysz!

Seanse już w dniach 6-12 listopada w NoveKino Siedlce. Więcej informacji w repertuarze: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20420