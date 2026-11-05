NoveKino Siedlce zaprasza na film „Zobaczysz wszystko”. Seanse w dniach 6-12 listopada

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-11-05 13:41

To seans, który powinien być kompletną niespodzianką. „Unikaj spoilerów” – ostrzegają pracownicy NoveKino Siedlce. W najbliższych dniach zapraszają na premierowe pokazy filmu „Zobaczysz wszystko”, które odbędą się w dniach 6-12 listopada!

Novekino Siedlce
Autor: Monika Półbratek

Kandydat do Oskara?

Film „Zobaczysz wszystko" to kinowe wydarzenie roku i zdecydowany kandydat do Oscarów. Wyreżyserowany przez Nathana Fieldera (twórcy „Próby generalnej" i „Klątwy") oraz Lance'a Oppenheima („Primetime" z Robertem Pattinsonem), film bezczelnie zaciera granicę między fikcją a rzeczywistością.

Szczera spowiedź, czy kolejne oszustwo? 

Elizabeth Holmes, założycielka Theranos, została skazana na 11 lat więzienia. Na 34 dni przed odbyciem kary w jej domu zjawia się Nathan Fielder z kamerą. Holmes obiecuje, że pokaże prawdę, która wstrząśnie światem. 

Przypomnienie: Nie daj sobie zepsuć seansu i unikaj spoilerów. Im mniej wiesz tym więcej zobaczysz!

Seanse już w dniach 6-12 listopada w NoveKino Siedlce. Więcej informacji w repertuarze: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20420

Premierowe seanse filmu „Zobaczysz wszystko” w NoveKino Siedlce
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

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