Siedlczanie przygotowali spotkanie z jedną z najpiękniejszych opowieści o przyjaźni, miłości i odpowiedzialności. Historię „Małego Księcia” opowiedzą aktorzy Grupy Teatralnej toMy – osoby z niepełnosprawnościami, które na scenie dzielą się swoim talentem i wrażliwością.

📅24 listopada 2026 r.

🕕Godz. 18:00

📍Scena Teatralna Miasta Siedlce w Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. bpa Ignacego Świrskiego 31,

🎟️WSTĘP BEZPŁATNY!

Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie CKiS. Możliwa również rezerwacja:

📞505 125 845 📧 [email protected]

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Leny Grochowskiej. Za reżyserię spektaklu odpowiada Aneta Karczmarska. Jest on wydarzeniem towarzyszącym Regionalnemu Konkursowi Teatralnemu Osób z Niepełnosprawnościami „My na Scenie Mazowsza”. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS).