Siedlczanie przygotowali spotkanie z jedną z najpiękniejszych opowieści o przyjaźni, miłości i odpowiedzialności. Historię „Małego Księcia” opowiedzą aktorzy Grupy Teatralnej toMy – osoby z niepełnosprawnościami, które na scenie dzielą się swoim talentem i wrażliwością.
- 📅24 listopada 2026 r.
- 🕕Godz. 18:00
- 📍Scena Teatralna Miasta Siedlce w Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. bpa Ignacego Świrskiego 31,
- 🎟️WSTĘP BEZPŁATNY!
- Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie CKiS. Możliwa również rezerwacja:
- 📞505 125 845 📧[email protected]
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Leny Grochowskiej. Za reżyserię spektaklu odpowiada Aneta Karczmarska. Jest on wydarzeniem towarzyszącym Regionalnemu Konkursowi Teatralnemu Osób z Niepełnosprawnościami „My na Scenie Mazowsza”. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS).