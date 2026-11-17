– Jak co roku szeroko otwieramy drzwi przed wszystkimi, którzy planują swoją ścieżkę edukacyjną. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, wykładów, pokazów, spotkań z nauką. Gościem specjalnym tegorocznego Dnia Otwartego będzie Edward Warchocki, robot humanoidalny, któremu będzie można zadać trudne pytania. Chcemy, aby ten dzień był nie tylko prezentacją naszej oferty dydaktycznej, ale miejscem spotkania ze studentami, z wykładowcami, miejscem rozmowy o Uniwersytecie, o nauce, o technologii, o możliwościach, jakie daje współczesna edukacja. Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców Siedlec i całego regionu. Bądźcie z nami! – zachęca Beata Gałek, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach.

Wydarzenie potrwa w godz. 9.00-14.00 w czwartek 19 listopada. Większość wykładów i warsztatów oraz spotkanie z gościem specjalnym zaplanowano w budynku uczelni przy ul. Żytniej 39 w Siedlcach, czyli na kampusie.

Autor: Uniwersytet w Siedlcach/ Materiały prasowe

Program Dnia Otwartego UwS #BLISKO technologii, innowacji i wizji przyszłości:

9.00 – 9.10 ROZPOCZĘCIE, przywitanie Gości przez prorektor ds. innowacji i współpracy, dr hab. Malinę Kaszubę, profesor uczelni, aula 0.8.

9.10 – 9.20 PREZENTACJA UCZELNI, dr Beata Gałek, rzecznik prasowy UwS.

9.00 – 14.00 ZWIEDZANIE STOISK poszczególnych wydziałów UwS, specjalna przestrzeń dla nauczycieli: „Kawa – zawsze BLISKO”.

ZWIEDZANIE WYBRANYCH PRZESTRZENI Uniwersytetu w Siedlcach:

11.00 – 12.00 • Centrum Symulacji Medycznej, ul. Bema 1a, oprowadza: dr hab. Piotr Leszczyński, prof. uczelni.

10.00 – 11.00 i 11.30 – 12.30 • Pałacu Ogińskich, ul. Konarskiego 2, oprowadza: Natalia Zyśk, przewodniczka turystyczna.

WARSZTATY PRZY STOISKU Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego

Rola świadka zdarzenia w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, hol na parterze.

WARSZTATY W SALACH

9.20 – 10.20 Czy Chat GPT Cię zastąpi? Nie, jeśli rozwiniesz te 5 umiejętności a rozpoczniesz już dziś. Prowadząca: mgr Maryla Karczewska-Czapska, aula: 08.

aula: 08. 10.30 – 11.30 Wytrop złodzieja! Inflacja – niewidzialny złodziej pieniędzy. Prowadzący: dr Tomasz Kacprzak, aula: 08.

aula: 08. 9.30 – 10.15 Czy AI jest winna? Symulacja rozprawy sądowej. Prowadząca: dr Agata Opalska-Kacprzak, sala: 2.11.

sala: 2.11. 9.30 – 10.30 Od TikToka do magistra - jak przetrwać studia bez przypału? Prowadząca: dr Małgorzata Myszka-Bujno, sala: 3.10.

sala: 3.10. 10.30 – 11.30 Cybermisja: operacja Photon. Prowadząca: dr Agata Fijałkowska-Mroczek, sala: 2.8.

sala: 2.8. 10.00 – 10.30 Sadzenie krokusów. Miejsce: trawnik przy Pracowni Rzeźby.

10.30 – 11.00 Pokaz filmów animowanych stworzonych przez studentów Wydziału Sztuki. Prowadzący: mgr Andrzej Jobczyk, sala: 051.

sala: 051. 9.30 – 10.30 Strzał w dziesiątkę - warsztaty z wykorzystaniem strzelnicy multimedialnej. Prowadzący: dr Sławomir Mroczek, sala: 079.

sala: 079. 9.30 – 11.00 AI oraz współczesne narzędzia internetowe w terapii mowy. Prowadzący: dr hab. Andrzej Borkowski, prof. Uczelni, sala: 1.15.

prof. Uczelni, sala: 1.15. 11.00 – 12.00 Czego nie potrafi sztuczna inteligencja? Poznaj swój unikalny typ inteligencji i ucz się skuteczniej – o inteligencji wielorakiej i NLP. Prowadząca: dr Elżbieta Zaniewicz, sala: 3.24.

sala: 3.24. 10.00 – 11.00 Czy sztuczna inteligencja potrafi rozumować i programować? LLM w praktyce. Prowadzący: dr Łukasz Huminiecki, sala komputerowa: 070.

sala komputerowa: 070. 11.00 – 11.30 Podróż z liczbami przez wieki i kontynenty. Prowadząca: dr hab. Agnieszka Gil, prof. UwS, sala: 3.12.

prof. UwS, sala: 3.12. 11.00 – 11.45 "TO NIE JA!” AI, deepfake i bezpieczeństwo Twojego wizerunku. Twoja twarz. Cudza manipulacja. Prawdziwe konsekwencje. Prowadząca: dr Adriana Dróżdż, sala: 2.9.

sala: 2.9. 11.15 – 12.45 Warsztat drukowania 3D. Prowadzący: studenci Wydziału Sztuki pod opieką mgr Andrzeja Jobczyka, sala: 052.

sala: 052. 11.40 WSPÓLNE ZDJĘCIE pod hasłem BLISKO SIEBIE! (z użyciem latarek), aula 08.

11.50 NIESPODZIANKA z NAGRODAMI - podziękowanie za udział w Dniu Otwartym, aula: 08.

- podziękowanie za udział w Dniu Otwartym, aula: 08. 12.00 – 13.00 SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM EDWARDEM WARCHOCKIM – robotem humanoidalnym. Temat przewodni: Kim będziesz w świecie, w którym roboty potrafią się uczyć?, aula: 0.8.

13.00 – 14.00 Kod ukryty w koszyku: Jak czytać między wierszami etykiet. Prowadzący: Koło Naukowe Dietetyków: Małgorzata Mikołajewska, Liwia Jabłońska, Aniela Adamczyk, opiekun - mgr Agnieszka Decyk, sala: 3.9.

opiekun - mgr sala: 3.9. 13.15 – 14.00 Dracula w piórach. Spotkanie z biologiem - podróżnikiem, twórcą kanału "Pasja przygody" dr hab. Zbigniewem Kasprzykowskim, prof. Uczelni, aula: 08.

prof. Uczelni, aula: 08. 13.00 – 14.00 Autystyczna kondycja rozwojowa – jak rozumieć różne sposoby funkcjonowania? Prowadzący: dr Adrianna Urban-Rafałek, dr Łukasz Maj, sala: 1.11.

sala: 1.11. 13.15 – 14.00 Mięso pod cyfrowym okiem - nowoczesna kontrola jakości. Prowadzący: dr inż. Krystian Tarczyński, sala komputerowa: 0.69.

sala komputerowa: 0.69. 13.00 – 13.30 Właściwości i zastosowanie ciekłych kryształów. Detekcja śladowych ilości materiałów. Prowadzący: dr Arkadiusz Rudzki, dr Bartosz Michalczuk, sala: 3.10.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w zależności od poziomu zainteresowania młodzieży poszczególnymi blokami tematycznymi.