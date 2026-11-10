VI edycja happeningu „Patriotyczny Ogród” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-11-10 18:15

We wtorek, 10 listopada 2026 roku skwer przed Miejską Biblioteką Publiczną w Siedlcach zamienił się w miejsce spotkania kreatywności i patriotycznej refleksji. Wszystko za sprawą VI edycji happeningu „Patriotyczny Ogród”, który zgromadził mieszkańców miasta – przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i opiekunów. Z okazji Święta Niepodległości dzieci własnoręcznie przygotowały biało-czerwone kwiaty z papieru, które następnie „zasadziły” na trawniku przy Ławeczce Żeromskiego.

– Wspólnie stworzyliśmy przestrzeń pełną biało-czerwonych barw, symboli narodowych i pomysłowości. To piękny sposób, by poprzez zabawę, sztukę i współpracę pielęgnować patriotyzm oraz budować poczucie wspólnoty już od najmłodszych lat. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, zaangażowanie i wspaniałą energię! – mówi Magdalena Sutryk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

W tegorocznej edycji happeningu „Patriotyczny Ogród” udział wzięły placówki:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,
  • Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
  • Przedszkole i Szkoła Kopernik,
  • Żółty Latawiec Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec",
  • Przedszkole Niepubliczne Akademia Młodego Człowieka,
  • Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach,
  • Tęczowe Przedszkole w Siedlcach,
  • Miejskie Przedszkole nr 22 w Siedlcach,
  • Niepubliczne Przedszkole „Smerfna Chata” z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach,
  • Miejskie Przedszkole Piętnastka Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach,
  • Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach,
  • Miejskie Przedszkole nr 20 w Siedlcach,
  • Ekonomik Siedlce Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

Dzieci sadzą biało-czerwone kwiaty z papieru przed biblioteką w Siedlcach. O akcji przeczytasz na Eska Siedlce.
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