VI edycja happeningu „Patriotyczny Ogród” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach

We wtorek, 10 listopada 2026 roku skwer przed Miejską Biblioteką Publiczną w Siedlcach zamienił się w miejsce spotkania kreatywności i patriotycznej refleksji. Wszystko za sprawą VI edycji happeningu „Patriotyczny Ogród”, który zgromadził mieszkańców miasta – przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i opiekunów. Z okazji Święta Niepodległości dzieci własnoręcznie przygotowały biało-czerwone kwiaty z papieru, które następnie „zasadziły” na trawniku przy Ławeczce Żeromskiego.