VI edycja happeningu „Patriotyczny Ogród” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach

– Wspólnie stworzyliśmy przestrzeń pełną biało-czerwonych barw, symboli narodowych i pomysłowości. To piękny sposób, by poprzez zabawę, sztukę i współpracę pielęgnować patriotyzm oraz budować poczucie wspólnoty już od najmłodszych lat. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, zaangażowanie i wspaniałą energię! – mówi Magdalena Sutryk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
W tegorocznej edycji happeningu „Patriotyczny Ogród” udział wzięły placówki:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,
- Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
- Przedszkole i Szkoła Kopernik,
- Żółty Latawiec Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec",
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Młodego Człowieka,
- Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach,
- Tęczowe Przedszkole w Siedlcach,
- Miejskie Przedszkole nr 22 w Siedlcach,
- Niepubliczne Przedszkole „Smerfna Chata” z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach,
- Miejskie Przedszkole Piętnastka Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach,
- Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach,
- Miejskie Przedszkole nr 20 w Siedlcach,
- Ekonomik Siedlce Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach.
Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.