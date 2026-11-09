Siedlczanie solidarni z mieszkańcami Krakowa! Posłuchaj, co myślą o tragedii

Mieszkańcy Siedlec powiedzieli nam, że są solidarni z Krakowianami. Czują się zbulwersowani i przybici tragedią. Niektórzy przyznali też, że boją się, że tego rodzaju wydarzenie mogłoby się powtórzyć. Więcej można usłyszeć w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ SONDY z mieszkańcami Siedlec: jakie emocje towarzyszą im po tragicznej strzelaninie w Krakowie? Czy się boją?

Solidarność z mieszkańcami Krakowa w oficjalnym komunikacie na stronie miasta wyraziły też władze Siedlec:

„W dniach 8 i 9 listopada w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa, ogłoszona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W obliczu tragicznych wydarzeń Miasto Siedlce wyraża solidarność z mieszkańcami Krakowa. Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy głębokiego współczucia. Nasze myśli kierujemy także do osób poszkodowanych oraz wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Siedlce myślami z Krakowem.” – czytamy na stronie Siedlce Miasto Przyjazne na Facebooku.

Przypominamy, że w związku z trwającą żałobą narodową, niektóre wydarzenia kulturalne zaplanowane na niedzielę i poniedziałek 8 i 9 listopada zostały w Siedlcach odwołane lub przeniesione na inne terminy, np. koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” ma się odbyć w czwartek 12 listopada, a spektakl „Raj Goodbye” będzie można obejrzeć dopiero 29 listopada.