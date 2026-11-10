„Szkoła do hymnu” i ślubowanie klas pierwszych w siedleckim Ekonomiku

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-11-10 17:47

10 listopada 2026 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Podczas apelu przypomniano najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, którzy oficjalnie dołączyli do społeczności szkolnej. Był to dzień łączący obchody narodowego święta z ważnym wydarzeniem w życiu najmłodszych uczniów Ekonomika.

Inf. pras.

Ślubowanie klas pierwszych i akcja „Szkoła do hymnu” w siedleckim Ekonomiku
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Ekonomik Siedlce