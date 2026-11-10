„Szkoła do hymnu” i ślubowanie klas pierwszych w siedleckim Ekonomiku

10 listopada 2026 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.