Mokobody: Uderzył w hydrant i zawisł na nim samochodem. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie

8 listopada, dyżurny otrzymał zgłoszenie od 27-letniego mężczyzny, który poinformował, że kierując samochodem marki Skoda, najechał na hydrant, na którym zawisł pojazd. Zgłaszający poprosił o pomoc, dlatego na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji.

- Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia policjantów. Okazało się, że 27-latek miał w organizmie 1,5 promila alkoholu - informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, gdzie pozostał do czasu wytrzeźwienia i przeprowadzenia dalszych czynności. Samochód, którym kierował, został odholowany na parking strzeżony.