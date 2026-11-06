Teatralny listopad z Teatrem Klasyki Polskiej w Siedlcach. Przed nami dwa premierowe spektakle!

„Romantyczność. Zgliszcza” – osobisty monodram

To nie jest zwykły spektakl. To bardzo osobiste, intymne wyznanie. Scenariusz przedstawienia ułożony został ze starannie wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. AutorElegii o chłopcu polskim był szkolnym kolegą dziadka Ksawerego Szlenkiera, Karola Ksawerego. Chodzili do tej samej klasy w liceum im. Stefana Batorego. Obaj brali udział w Powstaniu Warszawskim. Powstańcami było również rodzeństwo Karola Ksawerego – Ksawery Mieczysław i Teresa Michalina.

– Sięgam po tę poezję – mówi Ksawery Szlenkier – ponieważ jest dla mnie osobista, opowiada losy mojego dziadka i jego pokolenia młodych warszawiaków. Również dlatego, że Krzysztof Kamil Baczyński swoim talentem wykracza daleko poza granice wojny i powstania.

Autor: Teatr Klasyki Polskiej/ Facebook

„Porwanie Europy” – śmiech i łzy, farsa u progu katastrofy

Tytułowa Europa zostaje ukazana jako symbol jej współczesnej kondycji – obnażona, pozbawiona historycznego i kulturowego kostiumu, kształtowanego przez wieki. To, co dawniej stanowiło fundament tożsamości, dziś bywa traktowane jedynie jako powierzchowny rekwizyt, wykorzystywany w doraźnych, pozbawionych głębi gestach.

Spektakl łączy humor z przenikliwą refleksją nad stanem współczesnej Europy. Komediowa konwencja stopniowo odsłania gorzką diagnozę kultury pozbawionej sensów, osłabionej tradycji i wartości. Lekkość formy splata się tu z niepokojem, tworząc wielowymiarową opowieść o kryzysie tożsamości i kierunku, w jakim zmierza współczesny świat. W obsadzie znaleźli się Małgorzata Mikołajczak, Lidia Sadowa, Marta Dylewska, Maciej Wyczański, Leszek Zduń, Robert Latusek i Filip Orliński.

Wspólne kolędowanie – „Stara-Nowa Pastorałka”

Reżyser spektaklu Jerzy Machowski sięga po staropolskie teksty szopek i „Pastorałkę” Leona Schillera, by zbudować opowieść o wspólnocie, wierze i potrzebie duchowego zakorzenienia. Znane motywy – pasterze, Herod, Śmierć, Bóg stwarzający świat – zyskują nowy kontekst, bez utraty symbolicznej siły. Integralną częścią spektaklu jest muzyka Marii Pomianowskiej. Kompozycje oparte na dawnych instrumentach (m.in. fidel płocka, suka biłgorajska, kobyz) nadają projektowi wyjątkowy wymiar – duchowy, muzyczny i głęboko zakorzeniony w tradycji.

„Stara–Nowa Pastorałka” to teatr, który łączy pokolenia – bez uproszczeń, bez stylizacji, za to z uwagą i szacunkiem dla żywej tradycji.

Szczegóły wydarzeń:

Wszystkie spektakle odbędą się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach: