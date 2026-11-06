Kolejny etap remontu ul. Armii Krajowej w Siedlcach

6 listopada 2026 r. o godz. 9:00 zostanie otwarty odcinek ul. Armii Krajowej od ronda przy ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Jednocześnie do 7.11. 2026 r. zamknięty zostanie kolejny odcinek ul. Armii Krajowej – od skrzyżowania z ul. 3 Maja do pl. Zdanowskiego.
W związku z tym autobusy MPK Siedlce będą kursowały objazdem ulicami 3 Maja i Kilińskiego. Wszystkie przystanki przewidziane w rozkładzie jazdy pozostają obsługiwane. Należy jednak liczyć się z wydłużeniem czasu dojazdu do przystanku Dworzec PKP.