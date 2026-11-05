Tragiczny wypadek w Ujrzanowie k. Siedlec. Pieszy zginął na miejscu!

- Chwilę po godzinie 18:00 w Ujrzanowie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letnia kobieta kierująca samochodem marki Peugeot potrąciła pieszego, którego tożsamość na chwilę obecną nie została ustalona. Do zdarzenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi. Według wstępnych ustaleń pieszy ubrany był w ciemną odzież, nie posiadał elementów odblaskowych i przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.