Spotkanie z Arturem Barcisiem organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-11-06 7:29

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach serdecznie zaprasza na spotkanie z Arturem Barcisiem – cenionym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, reżyserem oraz autorem, którego role i charakterystyczne poczucie humoru od lat cieszą się sympatią widzów.

Aktor Artur Barciś w garniturze i okularach podczas rozmowy. O jego spotkaniu w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: materiały prasowe TVP/ Materiały prasowe Ranczo nowy 11 sezon. Czerepach (Artur Barciś)

To okazja, by poznać aktora z innej strony, posłuchać opowieści o jego artystycznej drodze, kulisach pracy na scenie i przed kamerą, a także o doświadczeniach i inspiracjach, które towarzyszą mu w życiu zawodowym.

13 listopada 2026 r. (piątek)Godz. 18:00Sala Biała, MOK w Siedlcach

Na wydarzenie obowiązują bezpłatne zaproszenia dostępne w Informatorium (wejście od ulicy Esperanto) od 5 listopada 2026 r. Ilość zaproszeń i miejsc jest ograniczona.

Spotkanie z Arturem Barcisiem w Siedlcach
Autor: MBP/ Materiały prasowe
 

ROLKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Siedlce
Barciś Artur