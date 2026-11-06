Spotkanie z Arturem Barcisiem organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

To okazja, by poznać aktora z innej strony, posłuchać opowieści o jego artystycznej drodze, kulisach pracy na scenie i przed kamerą, a także o doświadczeniach i inspiracjach, które towarzyszą mu w życiu zawodowym.

13 listopada 2026 r. (piątek)Godz. 18:00Sala Biała, MOK w Siedlcach

Na wydarzenie obowiązują bezpłatne zaproszenia dostępne w Informatorium (wejście od ulicy Esperanto) od 5 listopada 2026 r. Ilość zaproszeń i miejsc jest ograniczona.