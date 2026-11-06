Spotkanie z Arturem Barcisiem organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach serdecznie zaprasza na spotkanie z Arturem Barcisiem – cenionym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, reżyserem oraz autorem, którego role i charakterystyczne poczucie humoru od lat cieszą się sympatią widzów.
To okazja, by poznać aktora z innej strony, posłuchać opowieści o jego artystycznej drodze, kulisach pracy na scenie i przed kamerą, a także o doświadczeniach i inspiracjach, które towarzyszą mu w życiu zawodowym.
13 listopada 2026 r. (piątek)Godz. 18:00Sala Biała, MOK w Siedlcach
Na wydarzenie obowiązują bezpłatne zaproszenia dostępne w Informatorium (wejście od ulicy Esperanto) od 5 listopada 2026 r. Ilość zaproszeń i miejsc jest ograniczona.