23. edycja „Dni Niepodległej” w Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach już 8 i 9 listopada

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-11-06 19:03

Święto Niepodległości można uczcić w Muzeum Regionalnym w Siedlcach już w niedzielę i poniedziałek 8 i 9 listopada. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: koncerty patriotyczne, wykłady, otwarcie nowej wystawy „Pociągiem ku niepodległości”, pokazy grup rekonstrukcyjnych i rozstrzygnięcie konkursu dla szkół.

Budynek Muzeum Regionalnego w Siedlcach z wieżą zegarową. O Dniach Niepodległej przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza turystów

Szczegółowy harmonogram Dni Niepodległej w Muzeum Regionalnym:

8 listopada (niedziela)

  • 10.00-16.00 - Zwiedzanie wystaw
  • 11.00 - Odśpiewanie hymnu państwowego, powitanie gości, koncert zespołu „Czerwone Maki” pod patronatem Stowarzyszenia Kulturalnego i Tradycji Wojskowej im. 22 Pułku Piechoty w Siedlcach, uroczyste otwarcie wystawy „Pociągiem ku niepodległości" (sala audiowizualna)
  • 11.00-14.00 Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 z wydawnictwami filatelistycznymi (przy szatni) 11.00-13.30 Pokazy zbiorów członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (sala rotundowa na parterze i hol na I piętrze)
  • 11.00-15.00 Pokaz sprzętu wojskowego z kolekcji Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach (przed budynkiem Muzeum)
  • 11.00-15.00 Pokazy Stowarzyszenia Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznych Front i Stowarzyszenia Historycznego 22 Pułku Piechoty (przed budynkiem Muzeum)
  • 12.00-14.00 "W barwach wolności. Warsztaty biżuterii patriotycznej". Wspólne tworzenie biżuterii w narodowych kolorach dla siebie i przyjaciół. Warsztaty to twórczy sposób na uczczenie święta i wyrażenie patriotyzmu przez kolor i formę (ogród zimowy na parterze)
  • 14.00-15.30 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem muzycznym Kryters (sala rotundowa)
  • 16.00-17.00 Wykład historyczny Artura Soszyńskiego „Od trzech zaborów do jednej kolei. Infrastruktura, architektura i budowa państwa" (sala audiowizualna)
  • 17.00-18.00 Wykład historyczny Krzysztofa Margasińskiego „Polskie pociągi pancerne 1918-1939" (sala audiowizualna)

9 listopada (poniedziałek)

  • 13.00 Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu fotograficznego dla szkół podstawowych „Niepodległość – widzę, czuję, fotografuję" (sala audiowizualna)

Uroczystości odbędą się w Ratuszu „pod Jackiem”, przy ul. Piłsudskiego 1 w Siedlcach. Wstęp na „Dni Niepodległej” jest biletowany za symboliczne 2 zł od osoby. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

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