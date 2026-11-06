Szczegółowy harmonogram Dni Niepodległej w Muzeum Regionalnym:
8 listopada (niedziela)
- 10.00-16.00 - Zwiedzanie wystaw
- 11.00 - Odśpiewanie hymnu państwowego, powitanie gości, koncert zespołu „Czerwone Maki” pod patronatem Stowarzyszenia Kulturalnego i Tradycji Wojskowej im. 22 Pułku Piechoty w Siedlcach, uroczyste otwarcie wystawy „Pociągiem ku niepodległości" (sala audiowizualna)
- 11.00-14.00 Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 z wydawnictwami filatelistycznymi (przy szatni) 11.00-13.30 Pokazy zbiorów członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (sala rotundowa na parterze i hol na I piętrze)
- 11.00-15.00 Pokaz sprzętu wojskowego z kolekcji Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach (przed budynkiem Muzeum)
- 11.00-15.00 Pokazy Stowarzyszenia Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznych Front i Stowarzyszenia Historycznego 22 Pułku Piechoty (przed budynkiem Muzeum)
- 12.00-14.00 "W barwach wolności. Warsztaty biżuterii patriotycznej". Wspólne tworzenie biżuterii w narodowych kolorach dla siebie i przyjaciół. Warsztaty to twórczy sposób na uczczenie święta i wyrażenie patriotyzmu przez kolor i formę (ogród zimowy na parterze)
- 14.00-15.30 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem muzycznym Kryters (sala rotundowa)
- 16.00-17.00 Wykład historyczny Artura Soszyńskiego „Od trzech zaborów do jednej kolei. Infrastruktura, architektura i budowa państwa" (sala audiowizualna)
- 17.00-18.00 Wykład historyczny Krzysztofa Margasińskiego „Polskie pociągi pancerne 1918-1939" (sala audiowizualna)
9 listopada (poniedziałek)
- 13.00 Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu fotograficznego dla szkół podstawowych „Niepodległość – widzę, czuję, fotografuję" (sala audiowizualna)
Uroczystości odbędą się w Ratuszu „pod Jackiem”, przy ul. Piłsudskiego 1 w Siedlcach. Wstęp na „Dni Niepodległej” jest biletowany za symboliczne 2 zł od osoby. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.