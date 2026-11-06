23. edycja „Dni Niepodległej” w Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach już 8 i 9 listopada

Święto Niepodległości można uczcić w Muzeum Regionalnym w Siedlcach już w niedzielę i poniedziałek 8 i 9 listopada. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: koncerty patriotyczne, wykłady, otwarcie nowej wystawy „Pociągiem ku niepodległości”, pokazy grup rekonstrukcyjnych i rozstrzygnięcie konkursu dla szkół.