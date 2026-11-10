To nowa atrakcja turystyczna w regionie. Kładka na Bugu łącząca gminy Korczew i Drohiczyn oficjalnie otwarta!

Uroczyste otwarcie nowej przeprawy przez rzekę Bug odbyło się 10 listopada 2026 roku. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele inwestora i wykonawcy oraz zaproszeni goście.

Nowa kładka nad Bugiem ma ponad 140 metrów długości i 3 metry szerokości. Jej głównym elementem konstrukcyjnym jest stalowe, łukowe przęsło o długości ponad 100 metrów. Z przeprawy mogą korzystać piesi oraz rowerzyści, a w razie potrzeby kładką będą mogli przejechać strażacy czy karetka pogotowia – konstrukcja przeszła wszelkie wymagane testy obciążeniowe.

Kładka z pewnością pomoże ożywić ruch lokalny i turystyczny. Do tej pory aby dostać się z gminy Korczew do Drohiczyna trzeba było jechać wiele kilometrów do najbliższego mostu, jedynie w sezonie wiosenno-letnim można było skorzystać z przeprawy promowej – ta niestety bywała dość zawodna zwłaszcza w chwilach kiedy poziom wody w rzece był niski. Z kładki będzie można korzystać przez cały rok, w nocy obiekt jest oświetlony.

Inwestycję zrealizowano dzięki współpracy trzech samorządów: powiatu siemiatyckiego, a także gmin Drohiczyn i Korczew. Budowa kładki kosztowała blisko 9 mln zł, aż w 90% została sfinansowana z funduszu „Polski Ład”.