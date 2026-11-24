Inwestycja pozwoli stworzyć nowoczesne centrum społeczno-kulturalne, które stanie się siedzibą Muzeum Miasta Sokołowa Podlaskiego i Powstania Styczniowego 1863 roku.

– Dzięki blisko 34 mln zł unijnego wsparcia dawna cukrownia w Sokołowie Podlaskim zyska nowe życie i stanie się nowoczesnym centrum aktywności społecznej i kulturalnej. To inwestycja, która pozwoli zachować cenne dziedzictwo poprzemysłowe, a jednocześnie nada mu nowe znaczenie i funkcję dla przyszłych pokoleń – mówi Krzysztof Chaberski, radny województwa mazowieckiego.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia będzie rewitalizacja budynku produktowni, obejmująca termomodernizację oraz kompleksową przebudowę wnętrz. Budynek wzbogaci się o nowoczesną salę widowiskowo-koncertową, a jego otoczenie zostanie zagospodarowane. Pojawią się nowe drzewa i krzewy, ogród deszczowy oraz system retencji i wykorzystania wód opadowych.

W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane i adaptacyjne, modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, a także montaż nowoczesnych systemów wentylacji, klimatyzacji i zarządzania budynkiem. Projekt zakłada również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Całość inwestycji zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z uwzględnieniem wymogów dostępności dla wszystkich użytkowników.

inf. pras.