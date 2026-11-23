Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w Siedlcach stawia na rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia jednego dnia w zakresie ginekologii onkologicznej. Planowana inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury szpitalnej w budynku A o powierzchni ponad 1276 m². Powstanie tu przestrzeń leczenia jednego dnia o powierzchni około 145 m², która będzie dostosowana do prowadzenia badań diagnostycznych, zabiegów oraz obserwacji pacjentek. Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane i instalacyjne, modernizację instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, a także rozwiązania zwiększające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szpital zakupi także nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny wspierający diagnostykę onkoginekologiczną, wykonywanie procedur zabiegowych oraz monitorowanie pacjentek. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 2 mln zł, z czego prawie 1,7 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inf. pras.