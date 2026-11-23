„Dzisiaj byłem świadkiem bardzo niebezpiecznego zdarzenia na skrzyżowaniu ulic Siedleckiej i Spokojnej, jadąc w kierunku Skórca. Kierowca Hondy CR-V potrącił małą dziewczynkę, która przejeżdżała przez jezdnię na różowej hulajnodze. Uderzenie było na tyle silne, że z samochodu odpadła tablica rejestracyjna i posypały się elementy plastikowe. Natychmiast się zatrzymałem, żeby sprawdzić, czy dziewczynce nic się nie stało i czy nie potrzebuje pomocy. Niestety, zapłakana i wyraźnie przestraszona dziewczynka podniosła się z jezdni, wsiadła na hulajnogę i odjechała w kierunku Siedlec. Zapytałem kierowcę, jak mógł nie zauważyć dziecka, które powoli przejeżdżało przez drogę. Odpowiedział jedynie, że go nie widział. Następnie podniósł swoją tablicę rejestracyjną z jezdni i odjechał w kierunku Skórca, też wyraźnie w szoku z zaistniałej sytuacji.” – opowiada na Forum mieszkańców Gminy Skórzec na Facebooku Krzysztof Zalewski.
Mężczyzna zamieścił tę informację, ponieważ obawia się o stan dziewczynki. Boi się, że mogła doznać jakiegoś urazu, a nie ma pewności, czy opowiedziała swoim rodzicom o tym, co się stało. Tymczasem po tak niebezpiecznym zdarzeniu, dziecko dla pewności powinno zostać porządnie przebadane, najlepiej w szpitalu. Pan Krzysztof dodaje, że po takim uderzeniu, nawet jeśli dziewczynka była w stanie samodzielnie odjechać, mogła w rzeczywistości doznać obrażeń, których w szoku i pod wpływem adrenaliny nie była świadoma.
„Próbowałem zgłosić zdarzenie na policję na numer 112, jednak poinformowano mnie, że ze względu na brak kierowcy i poszkodowanej na miejscu zgłoszenie nie zostało przyjęte. APEL DO RODZICÓW! Jeżeli Wasza córka jeździ na różowej hulajnodze i dzisiaj wróciła do domu zapłakana, przestraszona lub wspominała o jakimś zdarzeniu na drodze, proszę, porozmawiajcie z nią i sprawdźcie, czy nic jej nie jest.” – prosi Krzysztof Zalewski. – „Najważniejsze, żeby dotrzeć do rodziców tej dziewczynki i upewnić się, że jest bezpieczna.” – dodaje.
Jeżeli rodzice dziewczynki się odnajdą, autor posta na Forum mieszkańców Gminy Skórzec prosi ich o kontakt w wiadomości prywatnej. Posiada bowiem zdjęcie tablic rejestracyjnych samochodu, który potrącił dziecko w Żelkowie Kolonii.