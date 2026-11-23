„Uwaga! Pilne! To może być Twoje dziecko!” – alarmuje mieszkaniec regionu. Był świadkiem potrącenia małej dziewczynki w Żelkowie Kolonii

Zaniepokojony mieszkaniec powiatu siedleckiego apeluje o pomoc na Forum mieszkańców gminy Skórzec na Facebooku. W poniedziałek, 23 listopada, był świadkiem potrącenia przez samochód małej dziewczynki, która jechała na różowej hulajnodze. Niestety, dziecko podniosło się i odjechało, zanim ktokolwiek upewnił się, że nic mu się nie stało. Także kierowca, który potrącił dziewczynkę, odjechał z miejsca zdarzenia na skrzyżowaniu ulic Siedleckiej i Spokojnej w Żelkowie Kolonii, nie powiadamiając o nim policji. Zdaniem mężczyzny, dziecko może wymagać pomocy medycznej!