Boże Narodzenie to czas zasiadania przy wspólnym stole, ale nie dla wszystkich zapełnienie go jedzeniem jest proste. Kiedy domowy budżet jest napięty, nawet podstawowe produkty na świąteczne potrawy mogą być sporym wydatkiem. Dlatego Banki Żywności w całym kraju zapraszają do dzielenia się jedzeniem z tymi, którzy najbardziej go potrzebują.

POSŁUCHAJ więcej o przedświątecznej zbiórce artykułów spożywczych Banku Żywności w Siedlcach:

– Przed nami kolejna świąteczna zbiórka żywności 2026. Jest to już trzydziesta zbiórka organizowana przez Banki Żywności w połączeniu z Federacją Polskich Banków Żywności. W tym roku odbędzie się ona w piątek i sobotę 27 i 28 listopada. I już w tym momencie bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w tej zbiórce. Jeśli chodzi o teren naszego miasta Siedlce, akcja będzie się odbywała w 35 sklepach. – mówi Anna Kowalczyk, pracownik Banku Żywności w Siedlcach.

Żywność będzie zbierana także w kilkudziesięciu innych supermarketach, w takich miejscowościach jak Łosice, Sokołów Podlaski, Węgrów, Garwolin, Ostrów Mazowiecka, Mińsk Mazowiecki, Sarnaki czy Małkinia. W dniach 27–28 listopada staną tam specjalnie oznaczone kosze Banku Żywności w Siedlcach, przy których będą dyżurować wolontariusze. Wystarczy kupić kilka dodatkowych produktów i włożyć je do kosza.

Najbardziej przydadzą się produkty o długim terminie przydatności: mąka, cukier, olej, makaron, ryż, kasza, konserwy, przetwory owocowe i warzywne oraz słodycze. Z nich powstanie wiele dań, które wzbogacą świąteczny stół. Będą też mogły zostać wykorzystane przez osoby potrzebujące w późniejszym terminie.

– Nowością w obecnej 30. zbiórce żywności jest kod QR na ulotkach, które będą wręczane przez wolontariuszy w trakcie zbiórki w sklepach. W pomarańczowych kamizelkach lub koszulkach z logiem Banku Żywności będą oni dobrze widoczni. – informuje Iwona Czarnocka, prezes Banku Żywności w Siedlcach. – Na ulotkach jest informacja, jakich produktów najbardziej byśmy potrzebowali, ale również jest wspomniany kod QR, który będzie przekierowywał bezpośrednio na stronę zbiórki online zbiorkazywnosci.pl.

Internetowa zbiórka będzie trwała do końca grudnia. Natomiast żywność zebrana w trakcie zbiórki stacjonarnej, trafi do lokalnych organizacji pomocowych i osób potrzebujących w regionie. Bank Żywności w Siedlcach regularnie wspiera osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Każdy dodatkowy produkt może stać się częścią posiłku, który da komuś odrobinę spokoju i poczucia bezpieczeństwa w święta.