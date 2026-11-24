Więcej o chorobie Dawida, tzw. DMD, a także o leczeniu chłopca, który potrzebuje kosztownej terapii genowej w Dubaju, wartej kilkanaście milionów złotych, można przeczytać na oficjalnej stronie zbiórki: https://www.siepomaga.pl/dawid-bierkat. Wciąż brakuje ogromnej kwoty na leczenie.

„Nie rób ciasta na Andrzejki! Kup u nas i wesprzyj Dawidka chorego na DMD” – zachęcają organizatorzy dobroczynnej akcji.

W najbliższą sobotę, 28 listopada, w Galerii Siedlce będzie można znaleźć stoisko z kiermaszem ciast, a dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony właśnie na wsparcie zbiórki charytatywnej na rzecz chłopca.