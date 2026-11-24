– Po raz piętnasty spotkaliśmy się w Centrum Kultury i Sztuki na Festiwalu Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami. W mojej ocenie jest to wielkie wydarzenie muzyczne i artystyczne dla osób z niepełnosprawnościami, z terenu miasta Siedlce i okolic, a także i z Polski. – podkreśla Krzysztof Prochenka, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach. – Jest ono następstwem warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami, które już od ponad 16 lat się odbywają, bo mieliśmy przerwę na pandemię. Po pierwszej edycji warsztatów, uznaliśmy, że chcemy podsumować je właśnie na dużej scenie, dla dużej publiczności. Stąd właśnie wziął się pomysł, aby zorganizować festiwal – wyjaśnia.

W tym roku wydarzenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Na scenie CKiS zaprezentowało swoje umiejętności aż 14 grup. Przekrój wiekowy uczestników był bardzo duży, ponieważ znalazły się wśród nich zarówno przedszkolaki czy uczniowie szkół integracyjnych, jak również dzieci z domów dziecka i SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach, a także dorośli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.

– Jest to inicjatywa, która od wielu lat pomaga nam łączyć siły i środki wszystkich naszych miejscowych, siedleckich, ale też ogólnopolskich ośrodków, bo przyjeżdżają one do nas z różnych części Polski, żeby uczestniczyć i w warsztatach, i w festiwalu. Dzielimy się pozytywną energią! – mówi Katarzyna Bielińska, nauczyciel i terapeuta w SOSW w Siedlcach.

Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie zostanie zorganizowane także w kolejnych latach. Serdecznie gratulujemy jego uczestnikom zdolności artystycznych i wspaniałych występów! Zdjęcia z tegorocznego Festiwalu można zobaczyć w naszej galerii. Na relację dźwiękową trzeba jeszcze trochę poczekać. Gdy będzie gotowa, pojawi się w tekście artykułu.