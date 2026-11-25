Ponad 10 tysięcy plików z pornografią dziecięcą!

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w dniu 19 listopada 2026 r. przeprowadzono przeszukanie i zatrzymanie rzeczy u wytypowanej w czasie śledztwa osoby.

– W trakcie tych czynności zabezpieczono nośniki elektroniczne w postaci m.in. twardych dysków i telefonów, na których ujawniono filmy i zdjęcia z treściami pedofilskimi. Podczas oględzin wskazanych nośników, ujawniono ponad 10 tyś. plików, zawierających kwestionowane treści. W wyniku tych czynności zatrzymany został mężczyzna w wieku 34 lat. – mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik siedleckiej okręgówki.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymany w Warszawie mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

– Został mu przedstawiony zarzut przechowywania i posiadania, w celu rozpowszechniania, treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a następnie rozpowszechniania ich za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu programu uTorrent obsługującego sieć wymiany plików typu peer-to-peer (P2P), tj. czynu z art. 202 § 3 kk. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. – informuje prok. Bartłomiej Świderski.

Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wniosek prokuratora w tym zakresie, zastosował wobec podejrzanego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą do 15 lat pozbawienia wolności.