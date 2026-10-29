Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków niebezpiecznego zdarzenia drogowego w rejonie węzła Kałuszyn na A2

– W związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem samochodu marki Seat, zaistniałym w dniu 24 października 2026 roku ok. godz. 20:09 na autostradzie A2 w rejonie węzła Kałuszyn, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach oraz policja zwracają się do osób dysponujących nagraniami z wideorejestratorów z przebiegu zdarzenia z prośbą o niezwłoczne przekazanie takich materiałów do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim lub też do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Przekazane materiały pozwolą na dokonanie pełnej prawno-karnej oceny zachowania kierowcy tego pojazdu. – apeluje Bartłomiej Świderski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Jak informuje mińska komenda policji, czynności, które policjanci wykonali na miejscu zdarzenia, zostały przeprowadzone skrupulatnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz informacjami i okolicznościami, które były znane mundurowym w momencie obsługi tej interwencji. Kilka dni później, 27 października, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które zdaniem mundurowych wnosi dodatkowe informacje, pozwalające na lepszą ocenę okoliczności w jakich doszło do kolizji. W związku z tym podjęto dalsze czynności. Ustalono świadków zdarzenia i zabezpieczono dostępne w social mediach nagranie z wideorejestratora. Czynności są kontynuowane.

– Odnosząc się do widocznego na nagraniu ognia – policjanci nie uzyskali informacji o tym fakcie ani od kierującego, ani od świadka. Takich informacji nie posiadali również strażacy obecni na miejscu. – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej mińskiej komendy. – 24 października 2026 roku po godz. 20:00 na autostradzie A2, na wysokości węzła Kałuszyn doszło do kolizji z udziałem samochodu marki Seat kierowanym przez 18-letniego mężczyznę. Obsługujący to zdarzenie funkcjonariusze ustalili, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego uderzył w bariery energochłonne. Autem podróżował sam. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a kierujący oświadczył, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych oraz 10 punktami karnymi. Należy podkreślić, że w trakcie interwencji funkcjonariusze nie dysponowali informacjami o nagraniach dokumentujących przebieg zdarzenia. Taki materiał nie został im przedstawiony przez zastanego na miejscu świadka.

Osoby, które posiadają materiały z wideorejestratorów, dokumentujące przebieg tego zdarzenia, mogą przekazać je prokuraturze i policji osobiście albo mailowo, wysyłając je na następujące adresy mailowe: [email protected] lub [email protected]